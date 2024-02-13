Отчеты по ИПЦ в США и Великобритании в центре внимания трейдеров

Февраль 13, 2024 15:09

Отчеты по инфляции в США и Великобритании всегда находятся в центре финансовых новостей, и эта неделя не стала исключением. Во вторник и среду у аналитиков будет возможность узнать, как скорректировались потребительские цены в США и Великобритании в январе.

Поскольку прогнозы по денежно-кредитной политике и снижению ставок, похоже, различаются для обеих экономик, эти данные могут внести ясность и повлиять на стоимость доллара США и британского фунта по отношению к их конкурентам.

ИПЦ в США в январе 2024 г.

Ждет ли нас очередной отчет о снижении инфляции в США? Во вторник днем Бюро статистики труда (BLS) планирует опубликовать январский отчет по ИПЦ. По мнению некоторых экономистов, инфляция, вероятно, в первый месяц года снизится до 3,0% в годовом исчислении с 3,4%, зафиксированных в декабре.

Ожидается, что в месячном исчислении общая инфляция останется неизменной на уровне 0,2%. Хотя уровни цен, похоже, следуют по нисходящей траектории, базовая инфляция остается выше целевого показателя на уровне 3,9%. Члены Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) выразили желание тщательно изучить данные, поскольку они, похоже, опровергают ожидания относительно скорого снижения ставок.

ИПЦ в Великобритании в январе 2024 г.

Отчет по индексу потребительских цен Великобритании за январь, скорее всего, покажет скромный рост до 4,2% с 4,0%, зафиксированных в декабре прошлого года. На своем последнем заседании управляющий совет Банка Англии, похоже, был готов принять меры в случае появления признаков повторного роста потребительских цен. Комментируя это, некоторые экономисты предположили, что, хотя ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, подошло к концу, снижение ставок может быть отложено в зависимости от статус-кво в экономике.

Инфляция в Швейцарии упала до 1,3% в январе

Согласно опросу Федерального статистического управления, в январе ИПЦ в Швейцарии упал до 1,3% в годовом исчислении, что ниже ожидавшегося аналитиками показателя в 1,7%. Базовый индекс потребительских цен также снизился до 1,2% с 1,5%, зафиксированных в декабре.

Экономисты предполагают, что правление Швейцарского национального банка (ШНБ) должно чувствовать себя комфортно, поскольку инфляция остается ниже установленного целевого показателя в 2%. После публикации отчета швейцарский франк потерял позиции по отношению к евро. Рынки прогнозируют снижение ставок в июне, в то время как некоторые аналитики рынка предполагают, что ШНБ, вероятно, рассмотрит возможность снижения стоимости заимствований в марте.

Инфляция в Новой Зеландии остается высокой, заявил глава РБНЗ

Управляющий Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) Адриан Орр сообщил Комитету по финансам и расходам, что инфляция остается высокой и составила 5,3% в третьем квартале 2023 года. Он упомянул, что именно по этой причине центральный банк сохранил расходы по займам на прежнем уровне. Заместитель управляющего РБНЗ Кристиан Хоксби добавил, что финансовая система может справиться с такими высокими уровнями ставок.

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