В центре внимания отчет по ИПЦ в США и решение Банка Канады по процентной ставке

Июль 12, 2023 14:00

Отчет об инфляции в США и решение Банка Канады по процентной ставке окажутся в центре внимания инвесторов и трейдеров на этой неделе. Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) тщательно изучит отчет об инфляции, чтобы иметь лучшее представление о том, как бороться с ростом потребительских цен, в то время как центральный банк Канады, как ожидается, расскажет о планах по дальнейшей реализации своей денежно-кредитной политики.

Как и прогнозировали аналитики, Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сохранил процентные ставки без изменений, обозначив первую паузу с октября 2021 года. В протоколе заседания правления РБНЗ говорится, что инфляция остается слишком высокой, и отмечается, что процентные ставки должны оставаться на ограниченном уровне в обозримом будущем.

Глава Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу заявил, что может потребоваться дальнейшее ужесточение, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, и добавил, что сложная инфляционная картина вызывает значительную неопределенность в отношении будущего. Лоу предположил, что экономический рост Австралии, вероятно, будет ограничен в течение следующих нескольких лет, и упомянул, что полный эффект от изменений денежно-кредитной политики еще предстоит ощутить.

Инфляция в США упала в июне?

Данные по инфляции ИПЦ в США окажутся в центре внимания инвесторов и трейдеров в среду, поскольку экономика США является одной из крупнейших экономик мира. Аналитики рынка предполагают, что в июне инфляция снизилась до 3,1% в годовом исчислении, но увеличилась на 0,3% в месячном исчислении.

ФРС установила целевой уровень по общей инфляции на уровне 2%, но была вынуждена продолжить последовательное повышение ставок, когда в прошлом году потребительские цены вышли из-под контроля. В отчете Reuters цитируются аналитики Commerzbank, которые предполагают, что «рынок может получить дополнительную причину в виде данных по инфляции для продажи долларов США», добавляя, что общая и базовая инфляция, вероятно, снизятся.

Решение Банка Канады по процентной ставке

Сегодня Банк Канады объявит о своем решении по процентным ставкам. Двадцать из 24 экономистов, опрошенных Reuters, считают, что Банк Канады повысит ставки еще на 25 базисных пунктов, сохранив их неизменными до 2024 года. Если прогноз подтвердится, это будет второе повышение ставки подряд после короткой паузы со стороны центрального банка Канады. Процентные ставки в настоящее время находятся на 22-летнем максимуме.

Показатели инфляции, снижение которых занимает больше времени, чем ожидалось, ограниченный рынок труда и растущая экономика, вероятно, вынудят Банк Канады рассмотреть вопрос о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Прогноз JP Morgan согласуется с опросами Reuters, согласно которому, стоит ожидать повышения ставки на четверть пункта.

Валютные стратеги Monex Canada отмечают: «Учитывая, что Банк Канады в последние несколько лет уделял особое внимание жилищному строительству и ссылался на него как на причину повышения ставки в июне, чиновники, вероятно, продолжат уделять больше внимания рискам роста инфляции, нежели рискам снижения роста экономики, даже после того, как установят, как мы считаем, их конечную ставку с повышением на 25 базисных пунктов в среду».

ВВП Великобритании в мае 2023 г.

В пятницу Национальная статистическая служба опубликует данные по ВВП за май. Экономисты предполагают, что ВВП Великобритании в мае сократился на 0,3% в месячном исчислении. В экономике Великобритании наблюдались высокие показатели инфляции и довольно сильному рынку труда, который Банк Англии пытается укротить, ужесточая свою денежно-кредитную политику.

В то время как рынок недвижимости замедляется из-за очень высоких процентных ставок, связанных с ипотекой, последний отчет о средней заработной плате показал, что рабочие могут ожидать более высоких заработных плат, которые подпитывают инфляционное давление.

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