В марте ИПЦ Китая достиг 18-месячного минимума

Апрель 11, 2023 15:35

Поскольку рынки возобновили свою деятельность после перерыва из-за Пасхи, мартовский отчет по ИПЦ Китая удивил аналитиков: они не ожидали, что потребительская инфляция достигнет уровня 18-месячного минимума.

В отчете Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном сегодня, говорится, что процентные ставки, вероятно, упадут до уровней, наблюдавшихся до начала пандемии коронавируса, как только инфляция будет взята под контроль. Ожидается, что сегодня МВФ опубликует прогноз о перспективах развития мировой экономики и доклад о глобальной финансовой стабильности.

Индекс потребительских цен в Китае за март

Национальное бюро статистики Китая объявило, что ИПЦ в марте составил 0,7% в годовом исчислении. Этот показатель оказался ниже ожидаемого показателя в 1%. Экономисты в беседе с CNBC заявили, что « согласно мартовскому отчету по инфляции в Китае, в экономике страны наблюдается процесс дезинфляции, что указывает на более широкие возможности для смягчения денежно-кредитной политики в целях стимулирования спроса».

Индекс цен производителей в стране упал на 2,5% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям экономистов.

Банк Японии: гибкость денежно-кредитной политики

Новый глава Банка Японии Казуо Уэда подчеркнул, что будет гибко управлять денежно-кредитной политикой центрального банка, тесно общаясь с японским правительством. Уэда подчеркнул повышенную экономическую неопределенность и добавил, что нет срочной необходимости пересматривать совместное заявление правительства и Банка Японии относительно целевого уровня инфляции в 2%.

Новый управляющий Банка Японии предположил, что вполне возможно достичь устойчивого целевого уровня цен по мере усиления роста заработной платы, и добавил, что уже наблюдаются положительные признаки.

МВФ: готовьтесь к низкому глобальному экономическому росту

В Вашингтоне проходит весенняя встреча Всемирного банка и МВФ. В своем выступлении глава МВФ Кристалина Георгиева сказала, что в условиях растущей геополитической напряженности и высокой инфляции резкое восстановление пока недостижимо.

Георгиева предположила, что в течение следующих 5 лет мировой экономический рост останется на уровне около 3%. Если ее прогнозы сбудутся, это будут самые низкие темпы глобального экономического роста за последние 33 года, кроме того, они значительно ниже показателя в 3,8%, зафиксированного за последние двадцать лет. МВФ прогнозирует снижение темпов роста в 9 из 10 стран с развитой экономикой в течение этого года. Напротив, на Китай и Индию, скорее всего, придется 50% глобального экономического роста в этом году.

Еще одной темой для обсуждения, связанной с этой встречей, станет заявление об обновлении задачи Всемирного банка, а также укрепление его кредитного потенциала.

TDS: стоимость нефти WTI может достичь $90+ во втором полугодии 2023 года

Цены на энергоносители учитываются центральными банками при внесении поправок в свою денежно-кредитную политику. Цены на нефть выросли после того, как ОПЕК+ объявила о сокращении объемов добычи. Отчет, опубликованный TD Securities (TDS) в понедельник, показал, что экономисты настроены оптимистично в отношении цен на нефть во второй половине года. «Несмотря на ожидаемую экономическую слабость в западном мире, мы полагаем, что сочетание сокращений ОПЕК+, низких уровней запасов нефти в США и предстоящего резкого увеличения спроса в Китае приведет к тому, что во второй половине года стоимость WTI поднимется выше $90, а Brent будет торговаться недалеко от трехзначной отметки», — написали они в своем отчете.

В том же отчете TDS отмечается, что сырая нефть продолжает расти, поскольку рынок сосредоточен на данных EIA, свидетельствующих о значительном сокращении запасов и неожиданно большом сокращении добычи ОПЕК+.

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