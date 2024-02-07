Отчет по ИПЦ в Китае: снова дефляция?

Февраль 07, 2024 14:41

Отчет по ИПЦ в Китае за январь – это публикация финансовых данных, выделяющаяся на фоне остальных новостей на этой неделе. Хотя китайские власти, похоже, время от времени вмешиваются в работу рынков, чтобы поддержать биржи своей страны, экономисты будут внимательно изучать отчет, поскольку экономика страны начала двигаться по дефляционной спирали.

ИПЦ в Китае, январь 2024 г.

В четверг Национальное бюро статистики (НБС) опубликует отчет по инфляции за январь. Аналитики рынка предполагают, что в первый месяц года инфляция снизилась на 0,5% в годовом исчислении.

Китайские политики пообещали усилить финансовую и монетарную поддержку для стимулирования экономики, которая борется с кризисом недвижимости, высоким уровнем безработицы среди молодежи и падением потребительского доверия. Китайский фондовый рынок торгуется вблизи многолетних минимумов, в то время как власти страны, похоже, вмешиваются в работу рынков, чтобы поддержать курс юаня по отношению к доллару США. Экономисты предполагают, что это происходило несколько раз за последний месяц.

Шнабель, ЕЦБ: терпение является ключевым фактором при принятии решений по ставкам

Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила репортерам Financial Times, что совету управляющих следует проявлять осторожность в отношении любых изменений политики, подчеркнув, что терпение может снизить риск потенциального обострения инфляции. В своем выступлении она упомянула, что ЕЦБ добился существенного прогресса в борьбе с инфляцией, но все еще не достиг поставленной цели.

Шнабель, которую считают одним из «ястребов» в совете ЕЦБ, подчеркнула, что в секторе услуг зафиксированы устойчивые показатели инфляции, в то время как рынок труда еврозоны остается достаточно устойчивым, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Комментируя экономические прогнозы, она сказала, что наблюдает ослабление финансовых условий, поскольку рынки агрессивно закладывают в цену снижение ставок.

Reuters прогнозирует слабый рост валют развивающихся рынков

Большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters, прогнозируют, что «почти все валюты развивающихся рынков, как ожидается, едва смогут компенсировать потери с начала года через шесть месяцев». В то время как большинство валют развивающихся рынков завершили прошлый год ростом, доллар США снова укрепился на фоне ожиданий снижения ставок.

Валютные стратеги Societe Generale сообщили репортерам Reuters: «Ралли, которого мы ожидали, особенно в отношении валют и ставок, уже произошло. Валюты развивающихся рынков очень справедливо оценены... и мы не ожидаем, что они сильно подорожают. Снижение ставок ФРС уже заложено в цены, а последствия американской исключительности все еще проявляются, и это будет иметь положительные последствия для индекса доллара США и отрицательные последствия для валют развивающихся стран».

Аналитики Commerzbank подчеркивают силу доллара США на данный момент

Экономисты Commerzbank в своем отчете написали, что евро пока нечем «ответить» доллару США, поскольку последние несколько недель американская валюта консолидируется. Однако они предполагают, что рост доллара, возможно, приблизился к пику.

В своей заметке они отмечают: «Вопрос в том, когда сила доллара иссякнет. Вероятно, пройдет немного времени, прежде чем сформируется дно. Ясно одно: темпы изменения инфляции уже несколько месяцев находятся на уровне, соответствующем целевому показателю в 2%. Таким образом, еще несколько месяцев хороших данных, и ФРС начнет снижать ставки, независимо от того, насколько осторожно в данный момент звучат заявления чиновников. Это не означает, что мы увидим заметный рост EUR/USD в ближайшем будущем».

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