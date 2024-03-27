ИПЦ в Австралии снизился, японская иена достигла уровня 34-летнего минимума

Март 27, 2024 14:37

На текущей неделе стоит ожидать не так много публикаций финансовых данных как в предыдущие, поскольку во время пасхальных праздников некоторые рынки приостановят свою работу. Отчет по индексу потребительских цен в Токио и данные по ВВП в США и Великобритании, вероятно, окажутся в центре внимания аналитиков перед длинными выходными.

В среду утром японская иена упала до самого низкого уровня с 1990 года по отношению к доллару США, хотя Банк Японии повысил процентные ставки на прошлой неделе. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что правительство внимательно следит за ситуацией, и подчеркнул, что в случае необходимости примет решительные меры. Однако он отказался сообщить, означает ли это, что интервенция на рынке Форекс возможна.

ИПЦ Австралии, февраль 2024 г.

Сегодня Австралийское бюро статистики опубликовало отчет по ИПЦ за февраль. Согласно отчету, в феврале инфляция выросла на 3,4%, что соответствует январскому показателю, но немного ниже рыночных ожиданий в 3,5%.

Базовая инфляция также снизилась, снизившись с 4,1% в январе до 3,9%. Экономисты Moody's Analytics предположили, что инфляция приближается к целевому показателю Резервного банка Австралии (РБА) в 2-3%, добавив, что «частичные данные предполагают, что в этом году инфляция в течение [мартовского] квартала снизится до 3,35% в годовом исчислении по сравнению с 4,1% в декабрьском квартале».

Совет управляющих РБА соберется 7 мая для принятия решения по процентным ставкам. Его управляющий Мишель Буллок подчеркнула, что центральный банк хотел бы видеть больше отчетов, подтверждающих снижение инфляции, прежде чем снижать процентные ставки.

Глава Банка Англии: ожидается слишком большое снижение ставки

Кэтрин Манн, один из членов Комитета по денежной политике (MPC) Банка Англии, заявила журналистам, что число ожидаемых экономистами снижений процентных ставок, возможно, слишком велико. В беседе с Bloomberg TV Манн сказала: «Они [экономисты] закладывают в цену слишком много сокращений – это мое личное мнение – и поэтому в некотором смысле нам не нужно сокращать ставку, потому что рынок уже это делает».

Считается, что Кэтрин Манн устанавливает ставки одним из самых агрессивных образов среди всех членов управляющего совета. Манн отметила: «Даже после голосования на прошлой неделе произошло существенное послабление. Я думаю, что, возможно, рынки излишне уверены в том, как долго, по их мнению, Банк Англии в целом – MPC – будет удерживать ставки».

ИПЦ в Токио, март 2024 г.

Статистическое бюро Японии опубликует мартовский отчет по индексу потребительских цен в Токио в четверг утром. Экономисты ожидают, что базовая инфляция в Токио составит 2,4%, что является небольшим снижением по сравнению с показателем в 2,5% в феврале.

Экономисты ING предполагают: «Правительственная программа поддержки энергетики стала ключевой причиной ежемесячных колебаний данных по инфляции, и мы ожидаем, что индекс потребительских цен в Токио снизится до 2,4% в годовом исчислении с 2,6% в предыдущем месяце».

Данные по ИПЦ за февраль на прошлой неделе показали рост с 2,2% в январе до 2,8% в годовом исчислении. Этот показатель оставался значительно выше целевого показателя Банка Японии в 2%.

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