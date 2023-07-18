Инвесторы готовятся к отчету о розничных продажах в США

Июль 18, 2023 13:59

Отчет о розничных продажах в США и данные по инфляции, поступающие из Канады, Новой Зеландии и Великобритании, как ожидается, будут тщательно изучаться экономистами сегодня и завтра. Поскольку на следующей неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) проведет заседание по процентной ставке, ожидается, что отчет о розничных продажах в США покажет, как потребители реагируют на более высокие ставки и стратегию ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Протоколы Резервного банка Австралии (РБА) показали, что правление согласилось с возможной необходимостью дальнейшего ужесточения политики, и отметило, что пересмотрит свое решение на августовском заседании. РБА оставил процентные ставки без изменений после последнего заседания совета директоров, хотя некоторые члены высказались за повышение на 25 базисных пунктов.

В беседе с LBC премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что инфляция снижается не так быстро, как хотелось бы правительству. Комментируя инфляцию, он сказал: «Мой главный приоритет — сократить инфляцию вдвое. Это занимает больше времени, чем всем нам хотелось бы? Да. Я думаю, что люди доверяют мне, когда дело доходит до управления экономикой, и они ждут от меня честности, потому что снижение инфляции иногда требует от вас принятия трудных решений, потому что они являются правильными в долгосрочной перспективе для страны».

Отчет пл индексу потребительских цен Канады за июнь

Ожидается, что сегодня Статистическая служба Канады опубликует отчет по инфляции за июнь. Аналитики предполагают, что общая инфляция составит 3%, что ниже майского показателя в 3,4%. Аналитики Scotiabank предполагают, что «это, вероятно, просто вызовет некоторую волатильность рынка, но ничего не даст с точки зрения позиционирования следующего потенциального шага Банка Канады. Банк Канады только что составил новый прогноз, сопровождающий его решение об очередном повышении ставки. Им не нужно предпринимать новых действий до 6 сентября, а значит у них есть почти восемь недель, чтобы обдумать свой следующий шаг и провести дальнейший анализ».

Банк Канады повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, и хотя инфляция в течение некоторого времени снижается, темпы снижения не совпадают с ожиданиями центрального банка, и остается намного выше целевого уровня в 2%.

Розничные продажи в США выросли в июне?

Во вторник Бюро переписи населения США опубликует данные о розничных продажах за июнь. Аналитики предполагают, что розничные продажи выросли на 0,5% в месячном исчислении. Если прогноз подтвердится, это будет означать увеличение на 0,2% по сравнению с майским показателем. Экономисты отмечают, что розничные продажи составляют почти 30% от общих потребительских расходов в США.

Тем не менее, отчет о розничных продажах не включает авиабилеты, некоторые виды медицинских и страховых покупок, поэтому этот отчет не без изъянов, когда речь идет о полной картине розничных продаж. Если результаты окажутся лучше ожиданий, это будет означать, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС начало приносить результаты, в то время как более высокое, чем ожидалось, значение может вынудить ФРС рассмотреть возможность дальнейшего повышения ставок в ближайшие несколько месяцев.

ИПЦ Новой Зеландии во втором квартале 2023 г.

Во вторник вечером Статистическое управление Новой Зеландии опубликует отчет по ИПЦ за второй квартал 2023 года. Аналитики предполагают, что общая инфляция составит 5,9% в годовом исчислении, что значительно ниже показателя первого квартала в 6,7%. В месячном исчислении ожидается снижение инфляции до 0,9%, что на 0,3% меньше, чем в первом квартале.

Ранее в этом месяце Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) оставил процентные ставки без изменений в соответствии с ожиданиями экономистов. Однако в своем заявлении после заседания правление РБНЗ заявило, что инфляция в Новой Зеландии остается слишком высокой, и добавило, что процентные ставки должны оставаться ограниченными в обозримом будущем.

Инфляция потребительских цен в Великобритании в июне

В среду утром у инвесторов будет возможность ознакомиться с отчетом по ИПЦ Великобритании, публикуемым Национальной статистической службой. Экономисты ожидают, что этот показатель составит 8,2% в годовом исчислении, а в месячном исчислении они ожидают цифру, близкую к 0,7%. Повышенные потребительские цены являются одной из самых больших проблем для правительства Великобритании, а также для Банка Англии.

Инфляция достигла двузначных цифр и максимума за четыре десятилетия в начале года, и правительство пообещало сократить ее вдвое к концу 2023 года. Более высокий, чем ожидалось, показатель ИПЦ может вынудить Банк Англии продолжить более резкое, чем ожидалось, повышение ставок, что укрепит фунт по отношению к доллару США или евро. Более низкий показатель может подтолкнуть Банк Англии к пересмотру своей денежно-кредитной политики и соответствующей коррекции предстоящего повышения ставки.

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