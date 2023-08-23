Инвесторы в ожидании ключевых выступлений на симпозиуме в Джексон-Хоул

Август 23, 2023 14:43

Нет никаких сомнений в том, что экономисты со всего мира сосредоточили свое внимание на симпозиуме в Джексон-Хоул. На неделе, в течение которой стаунт известны несколько важных новостей, ежегодное собрание Федеральной резервной системы приковало к себе всеобщее внимание. Аналитики рынка будут искать любые намеки относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС, поскольку ФРС пытается снизить показатели инфляции.

Симпозиум в Джексон-Хоул начнется завтра

Экономический симпозиум в Джексон-Хоул 2023 пройдет 24-26 августа. Экономисты ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла относительно денежно-кредитной политики центрального банка и того, как она, как ожидается, повлияет на экономику США в ближайшие несколько месяцев. Аналитики Nomura предполагают следующее: «Несмотря на выступления представителей ФРС на мероприятии, мы считаем маловероятным много новых указаний по краткосрочной политике».

Следует отметить, что протоколы ФРС на прошлой неделе показали, что большинство членов ФРС высказались за дальнейшее повышение ставки, поскольку они предполагают, что инфляция остается неприемлемо высокой, учитывая значительные риски роста инфляции.

Ожидается, что в конференции также примет участие председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, причем некоторые эксперты рынка предполагают, что ее выступление может оказаться даже более интересным, чем выступление Пауэлла, поскольку ЕЦБ пытается справиться с повышенной инфляцией.

Во вторник глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил: «Если инфляция останется высокой, а спрос не даст сигналов о ее падении, потребуется ужесточение денежно-кредитной политики. Потребительские расходы и экономическая мощь позволяют экономике США восстановить темпы роста до того, как инфляция замедлится».

РБА приостановит повышения ставки в сентябре?

Аналитики UOB в обращении к инвесторам предположили, что на предстоящем заседании в сентябре Резервный банк Австралии (РБА) может оставить процентные ставки без изменений.

В отчете отмечается: «РБА удерживал ставки неизменными в течение двух месяцев, и, учитывая множество данных, мы думаем, что он сохранит политику без изменений на следующих двух заседаниях 5 сентября и 3 октября, если только данные по индексу потребительских цен от 30 августа и от 27 сентября не преподнесут сюрпризов в виде повышения инфляции. Тем не менее, мы считаем, что есть шанс, что в этом году индекс повысится в последний раз, подняв целевую процентную ставку до пика в 4,35%. Что касается сроков, это, скорее всего, произойдет на заседании 7 ноября, после публикации индекса потребительских цен за третий квартал 25 октября».

Отчет по ИПЦ в Токио

В четверг Статистическое бюро Японии опубликует отчет по инфляции ИПЦ в Токио за август. По прогнозам экономистов, инфляция в Токио, скорее всего, снизится до 3% в годовом исчислении, что на 0,2% ниже по сравнению с июльским показателем.

Согласно отчету, опубликованному Министерством внутренних дел и коммуникаций, в июле базовые потребительские цены в Японии выросли на 3,1% в годовом исчислении. Индекс базовой инфляции, который не включает цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 4,3% в годовом исчислении. Рост базового индекса потребительских цен совпал с прогнозом аналитиков, увеличившись на 3,3% в предыдущем месяце.

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