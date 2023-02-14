Инвесторы в ожидании отчета по ИПЦ в США

Февраль 14, 2023 14:00

Отчет по ИПЦ в США — это подарок ко Дню святого Валентина, которого ждали инвесторы и трейдеры. Отчет определит, продолжит ли Федеральная резервная система США (ФРС) дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. В Великобритании индекс FTSE 100 достиг нового рекордного максимума, продолжая свое ралли в 2023 году.

Отчет по инфляции в США: будут ли сюрпризы?

Отчет по индексу потребительских цен в США за январь станет главным событием на сегодня. Ожидается, что данные, публикуемые Бюро трудовой статистики, покажут, что общая и базовая инфляция вырастет на 0,4% за месяц. Это может вынудить председателя ФРС Джерома Пауэлла и правление центрального банка повысить процентные ставки, поскольку бороться с инфляцией может стать сложнее.

В отчете, опубликованном OCBC Bank, отмечается, что если тенденция дезинфляции в США продемонстрирует признаки замедления, то склонность к принятию риска может возрасти, и доллар США может найти дополнительную поддержку. В противном случае, если индекс потребительских цен окажется хуже, чем ожидалось, то доллара может снова ослабнуть.

Отчет по ИПЦ в Великобритании будет опубликован в среду

Данные по основной и базовой инфляции за январь, публикуемые Национальной статистической службой, будут в центре внимания инвесторов и трейдеров в среду утром. Экономисты предполагают, что цифры укажут на замедление общей инфляции до 10,1% в годовом исчислении.

Некоторые участники рынка считают, что, поскольку наблюдается рост заработной платы, Банку Англии, возможно, придется придерживаться выбранного курса немного дольше, чем ему хотелось бы, если инфляция не упадет ниже 10% в ближайшие несколько месяцев.

Новый управляющий Банка Японии изменит политику?

В документе, представленном японскому парламенту, говорится, что преемником Харухико Куроды станет Казуо Уэда, экономист и бывший член политического совета Банка Японии. В сообщениях СМИ за последние несколько дней подчеркивалось, что заместитель губернатора Масаёси Амамия был основным кандидатом, но отказ с его стороны привел к тому, что правительство выбрало Уэду.

Комментируя денежно-кредитную политику Банка Японии в пятницу, Уэда отметил: «текущая политика Банка Японии уместна. Смягчение денежно-кредитной политики должно продолжаться. Я думаю, важно, чтобы наши решения были логичными, а объяснения были понятными».

Рост ВВП Японии замедлился до уровня 1,1% в 2022 году

Согласно предварительным данным, опубликованным правительством Японии, ВВП страны увеличился на 1,1% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, но темпы замедлились, поскольку в 2021 году рост составил 2,1%. В то время как экспорт товаров и услуг вырос на 4,9%, импорт в той же категории вырос на 7,9%.

Еврокомиссия опубликовала прогноз по ВВП

В понедельник Европейская комиссия опубликовала новые прогнозы. Она повысила свои прогнозы по росту экономики в 2023 году, поскольку ожидает, что рецессия не наступит в 2023 году.

Вместо этого прогнозы теперь предполагают, что ВВП Еврозоны вырастет на 0,9% в 2023 году вместо 0,3%, прогнозируемых три месяца назад.

МВФ: ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, прекратится в 2024 году

Выступая на Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предположила, что у мировых рынков есть веские причины для оптимистичных настроений.

В частности, Георгиева сказала: «Есть рынки, которые любят хорошие новости, и они не слушают более нюансы сообщений, которые они получают от ФРС и Европейского центрального банка. Рынки слышат первую часть предложения, но не [слышат] вторую».

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