В октябре инфляция в Великобритании выросла до 11,1%. Что предпримет Банк Англии?

Ноябрь 16, 2022 14:19

В октябре инфляция в Великобритании подскочила до 11,1% по сравнению с 10,1% в сентябре, достигнув уровня 41-летнего максимума. Что это значит для Банка Англии?

Во время ноябрьского заседания Банк Англии большинством голосов (7 против 2) проголосовал за повышение процентной ставки до 3%, то есть на 0,75%. Только два члена комитета проголосовали за повышение ставки менее чем на 0,75%, но последние данные по инфляции могут стать весомым аргументом в пользу большего повышения ставки на следующем заседании 15 декабря.

Целевой уровень инфляции в 2% пока недостижим, и может понадобиться еще несколько месяцев постоянного повышения ставок, чтобы увидеть снижение цен. Хотя в последние месяцы рост замедлился, рынок труда по-прежнему остается сильной стороной экономики, и по иронии судьбы это может способствовать росту инфляции, поскольку потребительский спрос может удовлетворять рост цен поставщиков.

После выхода Великобритании из Европейского Союза таможенные пошлины на импорт из экономического блока ограничивают доступ потребителей к более дешевым товарам и услугам, усиливая инфляционное давление.

Если в декабре произойдет еще один большой скачок в политике Банка Англии в отношении процентных ставок, это может укрепить фунт стерлингов по отношению к доллару США, поскольку ключевая процентная ставка Великобритании приблизится к текущей ставке Федерального резерва в 4%.

CAD

Что касается других новостей об инфляции, сегодня Канада опубликует показатель инфляции за октябрь в годовом исчислении. Согласно рыночным прогнозам, значение инфляции останется неизменным на уровне 6,9%. Если результаты окажутся неожиданным, это может повлиять на валютные пары с CAD и, возможно, на следующее решение Банка Канады по процентной ставке. Банк Канады повысил краткосрочные процентные ставки овернайт до 3,75% в октябре, а следующее заседание состоится 7 декабря. Центральный банк Канады прогнозирует, что глобальный рост замедлится до 1,5% в 2023 году, и этот факт также может повлиять на его декабрьское решение.

AUD

Австралия опубликует последние данные по уровню безработицы за октябрь в четверг. Аналитики прогнозируют результат на уровне 3,6% по сравнению с 3,5% ранее. Любые результаты, которые окажутся лучше или хуже консенсуса, могут повлиять на валютные пары с AUD.

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