Инфляция в Великобритании в январе снизилась больше, чем прогнозировалось

Февраль 15, 2023 13:23

Опубликованный сегодня утром отчет по индексу потребительских цен в Великобритании удивил инвесторов и трейдеров, так как значение общей инфляции оказалось ниже, чем ожидалось. Участники рынка сосредоточатся на отчетах о розничных продажах в США и Великобритании и попытаются определить, как сильно рост стоимости жизни повлиял на потребителей.

Хотя уровень инфляции в США был выше, чем прогнозировалось, он сохранил тенденцию к снижению в первом месяце года после роста на 6,4% в годовом исчислении. Потребительские цены в стране по-прежнему высоки и поддерживают план Федеральной резервной системы по дальнейшему росту стоимости кредитов. Согласно FedWatch Tool CME Group, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце сейчас составляет почти 90%.

Общая инфляция в Великобритании в январе снизилась

Данные, опубликованные Национальной статистической службой, показали, что в январе инфляция в Великобритании снизилась до 10,1% в годовом исчислении. Экономисты прогнозировали инфляцию на уровне 10,3%. Рыночные аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о том, что инфляция в Великобритании достигла своего пика, и станет основанием для решения Банка Англии о небольшом повышении процентной ставки.

ИПЦ опускается все дальше от уровня своего 41-летнего максимума в 11,1%, зафиксированного в прошлом году. Британский фунт потерял 0,6% своей стоимости по отношению к доллару США после публикации отчета.

Розничные продажи в США дали представление о состоянии экономики

Сегодня Бюро переписи населения США опубликует отчет о розничных продажах за январь. Аналитики ожидают, что розничные продажи вырастут на 1,8% в месячном исчислении после двух месяцев отрицательного роста в ноябре и декабре.

По данным Mastercard SpendingPulse, в январе розничные продажи в США, за исключением автомобилей, выросли на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот же отчет показал, что продажи в электронной коммерции выросли на 8,4% в годовом исчислении, а продажи в магазинах выросли на 8,9% в годовом исчислении. Экономисты Mastercard предположили, что сильный рынок труда остается критически важной поддержкой покупательной способности потребителей, что мы и наблюдаем в аналитике SpendingPulse за январь.

Уровень безработицы в Австралии, вероятно, не изменился

В четверг утром Австралийское бюро статистики обнародует данные об уровне безработицы за январь. Аналитики предполагают, что в первый месяц года значение осталось неизменным на уровне 3,5%.

Розничные продажи в Великобритании ухудшились из-за роста стоимости жизни?

Ожидается, что в пятницу данные о розничных продажах, публикуемые Национальной статистической службой, покажут, как британские потребители справились с инфляцией в январе. По прогнозам аналитиков, розничные продажи упадут на 0,5% и 5,5% в месячном и годовом исчислении соответственно.

Экономисты отмечают, что хотя объем продаж в декабре был ниже, чем в ноябре, общая сумма потраченных денег осталась неизменной.

В сравнительном отчете E-commerce Delivery Benchmark Report за 2023 год выдвинуто предположение о том, что в 2023 году объемы розничных продаж в Великобритании упадут на 4,9% по сравнению с прошлым годом, а 7 из 10 потребителей собираются изменить свои покупательские привычки и сократить расходы, чтобы адаптироваться к рецессии.

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