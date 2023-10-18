Инфляция в Великобритании в сентябре осталась на прежнем уровне

Октябрь 18, 2023 14:06

Согласно данным, опубликованным Национальной статистической службой (ONS), инфляция в Великобритании в сентябре осталась неизменной на уровне 6,7% в годовом исчислении. Инфляция в Великобритании по-прежнему остается самой высокой среди стран G7.

Комментируя отчет, канцлер Великобритании заявил, что «инфляция редко снижается последовательно, но если мы будем придерживаться нашего плана, мы ожидаем, что в этом году она продолжит снижаться». Британский фунт немного вырос по отношению к доллару США после публикации отчета.

Китайская экономика выросла на 1,3% в третьем квартале, превзойдя ожидания экономистов. Экономисты, беседовавшие с Reuters, предположили, что в этом году экономика может вырасти на 5% в соответствии с целевым показателем роста, установленным правительством.

В Канаде в сентябре инфляция упала до 3,8% в годовом исчислении, что ниже ожидавшихся аналитиками 4%.

Глава ФРС Пауэлл выступит с речью в Нью-Йорке

В четверг глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с речью на Экономическом форуме в Нью-Йорке. Комментарии Пауэлла относительно экономики США могут дать подсказку о предстоящем решении ФРС по денежно-кредитной политике 1 ноября.

Экономисты ANZ предположили, что Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) начнет снижать ставки в третьем квартале 2024 года. В своем отчете они отметили: «К тому времени мы ожидаем, что базовая инфляция будет устойчиво приближаться к целевому показателю, и у FOMC не будет причин повышать ставки».

Решение НБК Китая по процентной ставке

В пятницу НБК объявит свое решение по процентным ставкам. Китайская экономика, похоже, испытывает трудности с начала года, когда правительство решило снять ограничения, введенные из-за Covid-19. Экономисты предполагают, что на этот раз китайский центральный банк не будет повышать стоимость заимствований.

Выступая с речью на последнем заседании Международного валютного фонда (МВФ), управляющий НБК заявил, что центральный банк будет оказывать постоянную поддержку, чтобы сохранить восходящий экономический импульс и стимулировать внутренний спрос. Он также отметил, что «положительные факторы в экономической деятельности Китая накапливаются, и общая ситуация, как ожидается, улучшится».

Розничные продажи в Великобритании в сентябре

Сентябрьский отчет о розничных продажах станет последним набором данных по Великобритании, опубликованным Национальной статистической службой (ONS). Аналитики рынка ожидают, что розничные продажи останутся на прежнем уровне в годовом исчислении, хотя ожидают падения на 0,1% в месячном исчислении.

В отчете Британского консорциума розничной торговли (BRC), опубликованном на прошлой неделе, говорится, что рост розничных продаж в сентябре замедлился, поскольку высокая стоимость жизни продолжает давить на бюджеты потребителей. Исследование BRC показало, что розничные продажи выросли на 2,7% в месячном исчислении, тогда как в августе темпы роста составили 4,1%. Эксперты КПМГ отметили, что «потребители продолжат искать выгодные предложения, а цена будет определять решения о покупке. Вероятно, это будет один из самых важных кварталов, которые мы видели за последние годы, поскольку для некоторых представителей сектора он может во многом определить их будущее».

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.