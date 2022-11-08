Уровень инфляции, опасения рецессии и рабочие места в США

Ноябрь 08, 2022 13:25

Для экономики США наступил решающий момент: она переживает высокие темпы инфляции, опасения рецессии, роста производительности и укрепление рынка труда. Какая тенденция станет преобладающей до конца года, пока крупнейшая экономика мира восстанавливается после пандемии?

Опасения рецессии

В третьем квартале валовой внутренний продукт (ВВП) вырос до 2,6%, выведя экономику США из технической рецессии, наблюдавшейся в течение первых двух кварталов текущего года. Отчасти этот рост можно объяснить силой рынка труда. По мере того, как пандемия постепенно уходит в прошлое, активность в сфере занятости естественным образом восстанавливается, но, согласно недавнему опросу Федеральной резервной системы, население до сих пор опасается начала рецессии.

Согласно опросу условий банковского кредитования по оценкам старших кредитных специалистов (SLOOS), проведенному в октябре 2022 года, большинство банков придерживается мнения о существовании вероятности (около 40%) того, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим легкую или умеренную рецессию.

К слову о тренде роста процентных ставок и кредитных ограничений, согласно опросу, в третьем квартале наблюдалось ужесточение стандартов кредитования и снижение спроса на коммерческие и промышленные кредиты для предприятий и коммерческой недвижимости.

Показатели инфляции в октябре

Торговые и инвестиционные рынки находятся в ожидании отчета по инфляции в США за октябрь, который будет опубликован в четверг, 10 ноября. В годовом исчислении уровень инфляции ранее составил 8,2%, и рынок ожидает, что он упадет до 8%.

Базовая инфляция — это показатель, который имеет наибольшее значение для Федеральной резервной системы. Согласно прогнозам, уровень базовой инфляции в октябре упадет с 6,6% до 6,5% в годовом исчислении. Если вместо этого инфляция выросла, это может оказать влияние на валютные пары с долларом США, поскольку участники рынка закладывают в цену высокую вероятность еще одного резкого повышения процентной ставки от Федеральной резервной системы.

Экономический рост Великобритании, влияние на фунт стерлингов

С каждым повышением процентной ставки доллар США укрепляется по отношению к другим валютам. На этой неделе ожидается еще одно важное торговое событие, которое может повлиять на отношение фунта стерлингов к доллару США: предварительный отчет о темпах роста Великобритании за третий квартал.

Ожидается, что в годовом исчислении ВВП упадет с 4,4% до 2,1% в третьем квартале.

Ежемесячный отчет, как ожидается, укажет на сокращение ВВП до -0,4% в сентябре по сравнению с -0,3% в августе.

По прогнозам, в квартальном исчислении ВВП упадет до -0,5% в третьем квартале по сравнению с 0,2% во втором квартале. Если это подтвердится в отчете в пятницу, 11 ноября, экономика Великобритании окажется на один шаг ближе к технической рецессии, а фунт стерлингов может ослабнуть еще больше. Если результаты окажутся лучше, чем ожидалось, валюта Великобритании может укрепиться.

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