«Одного месяца более низкого уровня инфляции в США недостаточно», – Д. Пауэлл

Август 30, 2022 13:38

Влияние речи председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул все еще ощущается на мировых рынках четыре дня спустя. Глава самого влиятельного центрального банка в мире сказал, что одного месяца более низкого уровня инфляции в США недостаточно, чтобы комитет обрел уверенность в том, что инфляция снизится до 2%. В июле инфляция в США сократилась до 8,5% в годовом исчислении.

Торговые и инвестиционные рынки все еще переваривают эту экономическую пилюлю после двух последовательных кварталов резкого повышения процентных ставок в США. Пара EURUSD торгуется в области паритета, а фондовые рынки восстанавливаются после крутых спадов. Отбросив ложные надежды, трейдеры и инвесторы рассчитывают на дальнейшее повышение процентных ставок в сентябре.

«Увеличение целевого диапазона ставки в июле было вторым увеличением на 75 базисных пунктов, и тогда я сказал, что на нашей следующей встрече может быть уместным еще одно нетипично большое увеличение», – председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

В речи было мало намеков на то, когда именно ФРС может замедлить темпы повышения процентных ставок: Пауэлл сказал о «каком-то моменте» в будущем, когда денежно-кредитная политика еще больше ужесточится. Это, по-видимому, означает, что существуют пределы того, насколько агрессивно центральный банк может повышать ставки, а также указывает на важность правильного выбора времени: необходимо точно определить момент, когда уместно будет замедлить темпы, чтобы избежать тяжелой рецессии в США. По словам Джерома Пауэлла, ястребиная денежно-кредитная политика будет сохраняться «какое-то время».

Все это красноречиво говорит об опасениях центрального банка, при этом председатель ФРС сказал, что уровень инфляции может резко вырасти, если смягчение денежно-кредитной политики произойдет преждевременно, как уже случалось ранее.

«Согласно июньским прогнозам участников комитета, средняя ставка по федеральным фондам сохранится на уровне чуть ниже 4% до конца 2023 года», – председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Центральный банк США явно настроен на повышение процентных ставок в краткосрочной и среднесрочной перспективе и продолжение ястребиной денежно-кредитной политики.

«Полная ответственность за обеспечение стабильности цен лежит на нас», – Джером Пауэлл.

Пауэлл высказал интересную мысль о том, что инфляционные ожидания могут сбыться просто потому, что все этого и ожидают. Поэтому Федеральная резервная система быстро борется с инфляцией, чтобы она не укоренилась в экономике. Однако в этом заключается различие между центральными банками США, Великобритании и еврозоны: Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии медленнее повышают ставки, чтобы контролировать рост цен в своих регионах.

Ожидается, что все эти факторы будут влиять на курсы пар EURUSD, GBPUSD и других валютных кросс-курсов с долларом США в обозримом будущем.

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