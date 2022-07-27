Инфляция в Австралии достигла уровня 30-летнего максимума

Июль 27, 2022 13:28

Трейдеры, работающие с австралийским долларом, ведут работу с учетом экономических сдвигов на рынке, вызванных публикацией данных об инфляции: уровень инфляции превзошел ожидания, достигнув 6,1% во втором квартале. Растущая инфляция является поводом для ужесточения политики Резервного банка Австралии (РБА). Рынок ожидает повышение ставки на 0,75% во время заседания центрального банка в августе.

Австралия также опубликует отчет о ежемесячных данных по розничным продажам завтра, в четверг, 28 июля. Ожидается, что в июне этот показатель упал с 0,9% до 0,5%, исходя из предположения, что потребители менее активны во время роста цен, поскольку те сказываются на их бюджете.

В связи с упомянутыми выше событиями, в волатильность валютных пар с AUD может вырасти.

Драйверы поддержки и сопротивления доллара США

Трейдеры, работающие с долларом США, сталкиваются с давлением, исходящим с разных сторон. Ожидается, что сегодня Федеральная резервная система повысит ориентир по ключевой процентной ставки с 1,75% до 2,5%. Более высокие процентные ставки могут укрепить доллар США. Потенциальная волатильность, связанная с публикацией показателей ВВП за второй квартал 28 июля, может привести к падению доллара США, если крупнейшая экономика мира войдет в техническую рецессию.

Еще одним фактором, который следует учитывать трейдерам, является «эталонный» индикатор (бенчмарк) заказов на товары длительного пользования за июнь, который будет опубликован позже сегодня. Ожидается, что в июне бенчмарк снизился с 0,8% (май) до -0,4% вследствие влияния высокой инфляции на бюджеты домашних хозяйств и корпораций. Если индикатор неожиданно вырос, доллар США, возможно, получит дополнительную поддержку. Однако экономические условия, похоже, указывают на менее позитивный сценарий, а это значит еще один потенциальный сдерживающий фактор для доллара США.

Еще одна сложная экономическая ситуация связана с евро, поскольку еврозона вскоре опубликует предварительный гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) за июль. У трейдеров, торгующих евро, уже есть масса возможностей закладывать в цену последствия замедления роста и конфликта в Украине. Если годовой ИПЦ упадет с 8,2% до 8,1%, как и ожидалось, это, вероятно, поможет евро укрепиться.

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Полезная информация

Как читать экономические бенчмарки? Экономические бенчмарки по-разному влияют на валюты. Если вы настроены оптимистично в отношении определенной валюты, вы можете занять длинную позицию, основываясь на убеждении, что в долгосрочной перспективе она вырастет в цене. Медвежий подход к валюте подразумевает открытие короткой позиции, другими словами, продажу валюты, исходя из убеждения, что она упадет в цене. В текущих экономических условиях трейдеры также должны научиться справляться с волатильностью, поскольку один противоречивый экономический отчет следует за другим. Рост процентных ставок может укрепить валюту, но падение ВВП может ее ослабить. В этих нестабильных условиях управление рисками и методы хеджирования являются важными факторами.

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