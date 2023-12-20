Инфляция в Великобритании упала до 3,9%, достигнув 28-месячного минимума

Декабрь 20, 2023 14:47

Общий уровень инфляции в Великобритании упал до 3,9% в годовом исчислении, что является самым низким показателем, зарегистрированным с сентября 2021 года. Эта цифра удивила рыночных аналитиков, которые ожидали, что инфляция составит 4,4%. Канцлер Великобритании Джереми Хант заявил, что реализация экономических мер «начинает ослаблять инфляционное давление на экономику».

В среду утром британский фунт упал на 0,6% по отношению к доллару США, поскольку более низкие, чем предполагалось, показатели инфляции могут вынудить Банк Англии начать ослабление своей денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось. Однако экономисты, беседовавшие с The Guardian, отметили, что базовая инфляция составила 5,1%, оставаясь выше целевого показателя Банка Англии в 2%.

Народный банк Китая (НБК) сохранил стоимость заимствований неизменной, в соответствии с ожиданиями. В Новой Зеландии управляющий Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) заявил, что совет управляющих по-прежнему опасается инфляционного давления, добавив, что следующее решение по денежно-кредитной политике должно будет основываться на широком спектре экономических данных, что усложняет задачу.

ВВП США в 3 квартале 2023 г.

Бюро экономического анализа США (БЭА) опубликует данные по ВВП страны за третий квартал года. Экономисты ожидают, что экономика США выросла на 5,2% в годовом исчислении, что соответствует показателю предыдущего квартала, и на 2,3% в квартальном исчислении.

Управление Конгресса США по бюджету прогнозирует, что экономический рост в США замедлится до 1,5% в 2024 году, а уровень безработицы в стране в следующем году вырастет до 4,4%. Тот же опрос предполагает, что рост ВВП в 2023 году достигнет 2,5%, что значительно превышает июльский прогноз в 0,9%.

ВВП Великобритании в 3 квартале 2023 г.

В пятницу у экономистов будет возможность внимательно изучить отчет Национальной статистической службы (ONS) о росте ВВП Великобритании в третьем квартале 2023 года. Аналитики предполагают, что экономика страны выросла на 0,6% в годовом исчислении, но осталась на прежнем уровне в квартальном исчислении.

Согласно отчету ONS, опубликованному неделю назад, ВВП в октябре упал на 0,3%, что удивило экономистов. Некоторые аналитики предполагают, что темпы экономического роста могут колебаться в районе 0% в четвертом квартале этого года. Банк Англии предупредил, что Великобритания может впасть в рецессию в 2024 году.

Розничные продажи в Великобритании в ноябре 2023 г.

Ожидается, что в пятницу ONS опубликует данные о розничных продажах в Великобритании за ноябрь. Экономисты прогнозируют, что розничные продажи выросли на 0,4% в месячном исчислении, тогда как в годовом исчислении они снизились на 1,3%, восстановившись немного после октябрьского падения. Экономика Великобритании, похоже, ощущает на себе влияние жесткой денежно-кредитной политики Банка Англии.

Согласно последнему отчету аналитического центра розничной торговли KPMG/RetailNext (RTT), падение потребительского спроса в сочетании с ростом затрат приведет к непростым шести месяцам для сектора розничной торговли. Эксперты KPMG заявили: «Несмотря на то, что продажи в сезон распродаж продолжаются дольше, чем в прошлом году, на данный момент индикаторы показывают, что торговля в предрождественский период в этом году была одной из худших с момента начала пандемии, и хотя декабрь еще не кончился, похоже, что уже вряд ли что-то изменится».

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