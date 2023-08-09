Отчеты по инфляции в США и ВВП Великобритании в центре внимания

Август 09, 2023 13:59

Данные по инфляции в США и отчет по ВВП Великобритании станут двумя главными публикациями данных этой недели, которые рыночные аналитики тщательного изучат. Ожидается, что эти отчеты повлияют на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии (Банк Англии) соответственно.

В Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) заявил, что экономика Великобритании, которая находится на 0,5% ниже своего допандемического уровня, не поднимется выше него до третьего квартала 2024 года. Аналитики NIESR отмечают: «Тройной шок из-за Brexit, Covid и вторжения РФ в Украину, а также ужесточение денежно-кредитной политики, которое было необходимо для снижения инфляции, сильно повлияли на экономику Великобритании».

Опрос, проведенный S&P Global, показал, что есть вероятность «мягкой посадки» австралийской экономики при снижении инфляции до целевого диапазона РБА. В отчете отмечается, что «основной риск заключается в том, что инфляция в Австралии окажется более устойчивой, чем ожидалось, и РБА будет вынужден более резко повышать процентные ставки. Если рост уровня безработицы в Австралии удастся ограничить примерно одним процентным пунктом, экономические и финансовые последствия будут управляемыми».

Отчет по ИПЦ в США за июль

В четверг Федеральное бюро статистики труда США опубликует данные по инфляции в стране за июль. Экономисты предполагают, что инфляция выросла на 0,2% в месячном исчислении, а в годовом исчислении увеличилась до 3,3%. ФРС установила целевой уровень по инфляции в 2%, которого она пыталась достичь еще в прошлом году.

Аналитики предполагают, что можно ожидать всплеска инфляции, поскольку цены на энергоносители выросли по сравнению с прошлогодними показателями. Глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер отметил: «Мы добиваемся прогресса в борьбе с инфляцией. Это медленный процесс, и я отслеживаю вновь возникающее ценовое давление. Мы по-прежнему непоколебимы в своем стремлении вернуть инфляцию к целевому уровню. Я считаю, что лишь умеренное замедление экономической активности будет сопровождаться медленной, но надежной дезинфляцией».

Отчет по ВВП Великобритании за II кв. 2023 г.

В пятницу Национальная статистическая служба (ONS) опубликует данные по ВВП Великобритании за второй квартал текущего года. Экономисты прогнозируют, что экономика Великобритании выросла на 0,2% в месячном исчислении в июне. Ожидается, что ежеквартальный рост ВВП Великобритании составит 0,2% в годовом исчислении.

Экономисты Société Générale отметили: «Мы прогнозируем рост ВВП на 0,1% кв/кв (0,3% г/г), как и в первом квартале, благодаря росту ВВП в июне на 0,2% после сокращения на -0,1% в мае. Банк Англии прогнозирует рост примерно на 0,2% в первом полугодии и аналогичные темпы в ближайшей перспективе».

Потребительские цены в Китае в июле упали

Ранее сегодня Национальное бюро статистики Китая сообщило, что индекс потребительских цен в июле снизился на 0,3% в годовом исчислении, но вырос на 0,2% по сравнению с июнем. Это было первое годовое снижение за последние два с половиной года.

Аналитики Oxford Economics указали в своем отчете, что «слабая динамика спроса в Китае во втором квартале может быть связана с его относительно сдержанным стимулированием спроса во время Covid, годами ужесточения регулирования и продолжающейся коррекцией рынка жилищного строительства», добавив, что они ожидают, что инфляция в этом году вырастет на 0,5%, а индекс цен производителей упадет на 3,5%.

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