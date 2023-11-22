Глава Банка Англии заявил, что снижать ставки слишком рано

Ноябрь 22, 2023 13:13

Внимание рынков переключилось на Великобританию, когда управляющий Банка Англии подчеркнул возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Экономисты готовы выслушать осеннее заявление канцлера Великобритании сегодня позже.

В некоторых сообщениях СМИ указывается, что осеннее заявление будет включать информацию о снижении налогов, а также ужесточении льгот. Содержание осеннего заявления может повлиять на стоимость британского фунта по отношению к его конкурентам.

Глава Банка Англии заявил, что снижать ставки слишком рано

Во время своего выступления перед Комитетом Казначейства управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли предположил, что рынки недооценивают риск устойчивой инфляции. Глава Банка Англии заявил, что сейчас слишком рано рассматривать вопрос о снижении процентных ставок, в то время как член Комитета по денежно-кредитной политике Кэтрин Манн отметила: «Я думаю, что действия говорят громче слова, особенно когда речь идет с рынках. Это основная причина, почему я считаю, что важно действовать, чтобы продемонстрировать приверженность цели», намекая на возможность дальнейшего повышения ставок.

Эндрю Бэйли заявил, что центральный банк Великобритании был одним из первых, кто повысил стоимость заимствований, и добавил, что всем следует сосредоточиться на целевом показателе инфляции в 2%, отрицая идею установления нового целевого показателя около 3%, который соответствовал бы нынешним финансовым условиям. В результате комментариев представителей Банка Англии фунт вырос, достигнув двухмесячного максимума по отношению к доллару США.

Протоколы РБА демонстрируют готовность бороться с инфляцией

Резервный банк Австралии (РБА) опубликовал протоколы своего последнего заседания совета управляющих, состоявшегося во вторник. Аналитики рынка внимательно изучили содержание и отметили, что РБА, похоже, готов предпринять дальнейшие действия для контроля над инфляционным давлением. Протоколы показали, что 7 ноября РБА повысил стоимость заимствований, чтобы противостоять растущему мнению среди предприятий о том, что увеличение издержек будет переложено на их клиентов.

Члены совета отметили, что рост цен на жилье в стране может указывать на то, что денежно-кредитная политика не была слишком ограничительной, и подчеркнули, что базовая процентная ставка остается ниже по сравнению с другими экономиками.

Министры стран ОПЕК+ встретятся, чтобы обсудить добычу нефти

Министры энергетики стран ОПЕК+ встретятся на этих выходных, чтобы обсудить уровни добычи нефти и скорректировать свою политику соответствующим образом. Некоторые сырьевые аналитики предупреждают, что возможно дальнейшее сокращение добычи нефти, особенно со стороны Саудовской Аравии, в то время как США увеличили собственную добычу, чтобы покрыть дефицит, вызванный решениями ОПЕК+ за последние месяцы.

В своем отчете аналитики JP Morgan заявили, что в 2024 году цены на нефть марки Brent могут остаться на прежнем уровне, составив в среднем 83 доллара США за баррель. В том же отчете прогнозируется, что в 2025 году цены на нефть будут колебаться в районе 75 долларов США за баррель. Экономисты JP Morgan ожидают, что Россия и Саудовская Аравия продлят свои добровольные сокращения добычи/экспорта до первого квартала 2024 года.

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