Торговые новости для начинающих: Влияние геополитических новостей на трейдинг

Сентябрь 15, 2022 19:04

В этой статье вы узнаете о различных типах геополитических новостных событий, их влиянии на рыночные настроения и цены активов.

Почему мы так часто используем слово «настроения» при описании реакции на торговых рынках? Термин «настроения» широко используется в контексте рынков для описания человеческих эмоций и адаптивных реакций на события, влияющие на цены активов.

К негативным настроениям можно отнести страх и уныние, в то время как позитивные настроения включат в себя оптимизм и уверенность. Еще один термин, часто встречающийся в финансовых статьях: «инвесторы проигнорировали новости». Это относится к безразличию, еще одной человеческой эмоции или, скорее, в данном контексте к оценке того, что новость недостаточно значима, чтобы повлиять на торговые и инвестиционные решения.

Геополитические события влияют на спрос и предложение

Геополитические события, вызывающие негативную и позитивную реакцию рынков, разнообразны, но как долго будет сохраняться реакция на такие события, сводится к одному вопросу: представляет ли собой причина события значительный риск для спроса и предложения на активы, лежащие в основе финансовых инструментов?

Это вопрос, на который трейдеры и инвесторы должны ответить сами, во время принятия торговых решений. Например, в стране, где основным экспортным товаром является золото, вспыхивает гражданская война. После первого шока от этой новости трейдеры должны оценить, не помешает ли конфликт поставкам драгоценного металла, используемого в изготовлении и производстве ювелирных изделий. Без золота большую часть электроники, к использованию которой мы так привыкли, невозможно производить. По этой причине трейдеры, торгующие золотом, и инвесторы, вкладывающие средства в акции золотодобывающих компаний, тщательно отслеживают новости о стране и оценки аналитиков о потенциальном влиянии войны на предложение золота.

Если новости сообщают о возрастающих рисках для предложения золота, трейдеры и инвесторы начинают покупать различные инструменты, используемые для торговли золотом, в ожидании роста цен из-за ограниченности запасов. С другой стороны, конфликт может быстро прекратиться, и в этом случае настроения на рынке останутся настороженными, но бычий тренд на рынках золота сформирован не будет.

Этот пример — лишь одна из тысяч реакций, происходящих на рынках каждый день. Спрос и предложение основаны на ежедневных потребностях и желаниях населения всего мира, поэтому особое внимание уделяется геополитическим новостям, которые могут оказать влияние на жизненно важные «артерии» торговли.

Исследование геополитических новостей и рынков

Влияние геополитических новостей на рыночные настроения основано не только на наблюдении причин и следствий на рынках, но также было подтверждено и рассчитано академическими исследователями.

Индекс геополитических рисков (GPR) был создан Дарио Кальдара и Маттео Яковьелло специально для изучения влияния геополитических событий на финансовые рынки. Согласно их исследованию, 75% участников рынка обеспокоены геополитическими рисками, а реакция на рынках коррелирует с частотой новостных статей о неблагоприятных геополитических событиях в таких средствах массовой информации, как газеты.

Калдара и Яковьелло определяют геополитический риск как «угрозу, реализацию и эскалацию неблагоприятных событий, связанных с войнами, терроризмом и любой напряженностью между государствами и политическими деятелями, влияющими на мирный ход международных отношений».

На практике это определение можно расширить, включив в него спорные выборы, пандемии, изменения в международных торговых сделках и события, связанные с высокопоставленными крупными бизнесменами и политиками, влияние которых ощущается на рынках в международном масштабе.

Влияние геополитических новостей на рынки

Индекс GPR отслеживает реакцию рынка на новостные события, например, когда обострилась пандемия COVID-19, индекс подскочил с уровня 74 (декабрь 2019 г.) до уровня 138,42 в январе 2020 года. В то время риски сокращения предложения резко возросли в связи с тем, что страны закрыли свои границы и ввели ограничения на поездки, чтобы предотвратить распространение болезни.

Индекс GPR имеет обратную корреляцию с настроениями рынка. Чем он выше, тем сильнее падают настроения рынка, поскольку инвестиции, занятость населения и доходность акций оказываются под давлением.

В заключение этой статьи хотим подчеркнуть, что новички в трейдинге должны знать о возможности внезапных изменений настроений из-за геополитических событий и соответственно практиковать хорошее управление рисками.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.