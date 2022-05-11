Внимание рынка приковано к паре GBPUSD в преддверии публикации данных по ВВП Великобритании

Май 11, 2022 12:49

Выросла ли экономика Великобритании в первом квартале?

Самым злободневным вопросом для участников рынка является начало возможной рецессии, вызванной высокой инфляцией на фоне неравномерного восстановления экономики после спада, вызванного пандемией COVID-19. Великобритания является шестой по величине экономикой мира и считается эталонной, и, соответственно, используется аналитиками для определения состояния мировой экономики.

Учитывая замедление роста экономики США в первом квартале, признаки слабости экономики Великобритании, скорее всего, пробудят сильные медвежьи настроения на валютных и фондовых рынках. США являются вторым по величине торговым партнером Великобритании после ЕС, а это значит, что спад в одной стране может привести к падению в другой.

Великобритания опубликует предварительные результаты ВВП за первый квартал в четверг, 12 мая. Аналитики прогнозируют рост на 1% в первом квартале текущего года по сравнению с 1,3% в четвертом квартале 2021 года. Последствия брексита негативно отразились на GBP, а недавнее укрепление доллара США оказало давление на пару GBPUSD.

Если результаты ВВП не оправдают ожиданий рынка, фунт стерлингов продолжит падение, но в случае неожиданного роста показателя валюта может укрепиться благодаря росту уверенности. Повышение процентных ставок в Великобритании также в некоторой степени способствует укреплению фунта стерлингов, делая сбережения и облигации более привлекательными для инвесторов.

Еще одним злободневным вопросом является волатильность на валютных и фондовых рынках, вызванная инфляционным давлением. Доллар США оставался фаворитом инвесторов среди активов-убежищ, и сегодня произойдет важное торговое событие – публикация данных по инфляции в США за апрель, что может привести к резким колебаниям цен кросс-курсов с USD.

Что касается других новостей, то инвесторам в акции стоит обратить внимание на отчеты о прибыли крупных компаний Walt Disney и Toyota Corp. Компания Walt Disney, возможно, также отметила негативный тренд в отношении количества своих подписчиков, как недавно Netflix. По мере ослабления ограничений, связанных с COVID-19, потребители проводят все меньше времени дома, в связи с чем уровень интереса к домашним развлечениям падает. Walt Disney работает и в других отраслях, которые помогают сохранить и приумножить доходы компании, в том числе тематические парки и киностудии, а это значит, что спад в одной отрасли компании может быть частично компенсирован другой.

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