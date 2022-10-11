Фунт стерлингов оказался под давлением в преддверии выступления главы Банка Англии
Растущие риски на рынке государственных облигаций оказывают давление на фунт стерлингов перед сегодняшним выступлением главы Банка Англии Эндрю Бейли. Ожидается, что представитель центрального банка даст больше информации о последних событиях на рынке облигаций Великобритании.
Чтобы предотвратить дальнейшую потерю доверия к суверенному и банковскому долговому рынку Великобритании, 28 сентября Банк Англии продлил свою программу количественного смягчения до 14 октября.
До сих пор объемы ежедневных аукционов по размещению облигаций колебались от 5 до 10 млрд фунтов стерлингов в день, а покупка облигаций, как ожидается, достигнет 40 млрд фунтов стерлингов к концу программы количественного смягчения. Центральный банк также предлагает банковскому сектору временную ликвидность в обмен на приемлемое гарантийное обеспечение, включая гособлигации, привязанные к бирже, и новую систему краткосрочных операций репо, предлагающую неограниченное количество резервов по банковской ставке один раз в неделю по четвергам.
Вмешательство центрального банка, по-видимому, стабилизировало рынки облигаций и фунт стерлингов, но валюта остается более слабой по отношению к другим валютам, а ее перспективы более неопределенными, учитывая текущий высокий уровень инфляции и замедление экономического роста.
Сектор занятости может стать очередным препятствием для GBP. Согласно данным Международной организации труда, уровень безработицы в Великобритании снизился с 3,6% в августе до 3,5% в сентябре, что оказывает поддержку валюте. Однако число запросов на пособие по безработице за тот же период выросло с 6,3 тыс. до 25,5 тыс. человек. Данный показатель является ранним индикатором силы или слабости на рынке труда, поэтому за ним стоит следить в ближайшие месяцы. С другой стороны, заработная плата, включая бонусы, выросла с 5,5% в августе до 6% в сентябре.
Среди других важных торговых новостей на этой неделе стоит выделить выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард завтра, в среду, 12 октября, после чего будет опубликован протокол Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Ожидается, что оба события предоставят более подробную информацию о предстоящих решениях в области денежно-кредитной политики. В настоящее время Федеральная резервная система и ЕЦБ придерживаются агрессивной денежно-кредитной политики и полны решимости подавить инфляцию за счет повышения процентных ставок.
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