Фунт стерлингов оказался под давлением в преддверии выступления главы Банка Англии

Октябрь 11, 2022 12:00

Растущие риски на рынке государственных облигаций оказывают давление на фунт стерлингов перед сегодняшним выступлением главы Банка Англии Эндрю Бейли. Ожидается, что представитель центрального банка даст больше информации о последних событиях на рынке облигаций Великобритании.

Чтобы предотвратить дальнейшую потерю доверия к суверенному и банковскому долговому рынку Великобритании, 28 сентября Банк Англии продлил свою программу количественного смягчения до 14 октября.

До сих пор объемы ежедневных аукционов по размещению облигаций колебались от 5 до 10 млрд фунтов стерлингов в день, а покупка облигаций, как ожидается, достигнет 40 млрд фунтов стерлингов к концу программы количественного смягчения. Центральный банк также предлагает банковскому сектору временную ликвидность в обмен на приемлемое гарантийное обеспечение, включая гособлигации, привязанные к бирже, и новую систему краткосрочных операций репо, предлагающую неограниченное количество резервов по банковской ставке один раз в неделю по четвергам.

Вмешательство центрального банка, по-видимому, стабилизировало рынки облигаций и фунт стерлингов, но валюта остается более слабой по отношению к другим валютам, а ее перспективы более неопределенными, учитывая текущий высокий уровень инфляции и замедление экономического роста.

Сектор занятости может стать очередным препятствием для GBP. Согласно данным Международной организации труда, уровень безработицы в Великобритании снизился с 3,6% в августе до 3,5% в сентябре, что оказывает поддержку валюте. Однако число запросов на пособие по безработице за тот же период выросло с 6,3 тыс. до 25,5 тыс. человек. Данный показатель является ранним индикатором силы или слабости на рынке труда, поэтому за ним стоит следить в ближайшие месяцы. С другой стороны, заработная плата, включая бонусы, выросла с 5,5% в августе до 6% в сентябре.

Среди других важных торговых новостей на этой неделе стоит выделить выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард завтра, в среду, 12 октября, после чего будет опубликован протокол Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Ожидается, что оба события предоставят более подробную информацию о предстоящих решениях в области денежно-кредитной политики. В настоящее время Федеральная резервная система и ЕЦБ придерживаются агрессивной денежно-кредитной политики и полны решимости подавить инфляцию за счет повышения процентных ставок.

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