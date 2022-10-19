Британский фунт на фоне новых данных по инфляции

Октябрь 19, 2022 11:56

Британский фунт столкнулся с крепким долларом США на фоне новых данных по инфляции, опубликованных сегодня утром.

Поскольку доллар США находится на самом высоком уровне с 2000 года, валюта усиливает инфляционное давление в большинстве стран.

С начала 2022 года доллар США укрепился на 22% по отношению к евро и на 13% по отношению к иене из-за повышения процентных ставок в США. По данным Международного валютного фонда (МВФ), каждые 10% роста курса доллара США по отношению к другой валюте добавляет около 1% к уровню инфляции. Это связано с тем, что 40% мировой торговли осуществляется в долларах США, и примерно 50% всех трансграничных кредитов и глобальных долговых ценных бумаг выражены в долларах США.

Фунт стерлингов не является исключением: он находится в нисходящем тренде по отношению к доллару США с начала года. Мы не можем предсказать будущее, но если высокая инфляция в США и Великобритании сохранится, валюты, вероятно, продолжат сильно зависеть от динамики разницы процентных ставок.

Инфляция в Великобритании в годовом исчислении выросла до 10,1% в сентябре по сравнению с 9,9% ранее, что немного выше прогнозов.

Что касается других торговых новостей, Банк Канады опубликует информацию по уровню инфляции сегодня позже. Ожидается, что базовая инфляция снизится с 5,8% в сентябре 2021 года до 5,6% в сентябре 2022 года. Любые неожиданности могут вызвать колебания валютных пар с канадским долларом.

В четверг, 20 октября, будут опубликованы данные по изменению занятости населения в Австралии. Ожидается, что показатели рынка труда упадут с 33,5 тыс. в августе до 25 тыс. в сентябре. Состояние рынка труда Австралии таково, что промышленный сектор страны испытывает трудности и ищет способы привлечь работников из-за рубежа.

Также в четверг будет опубликован индекс доверия потребителей Великобритании от Gfk за октябрь, который, согласно прогнозам аналитиков, упадет с -49 до -52. Любые неожиданные результаты окажут влияние на валютные пары с фунтом стерлингов.

Наконец, последним важным экономическим событием на этой неделе является выход данных об уровне инфляции в Японии за сентябрь. Ожидается, что инфляция в годовом исчислении, которая составила 3% в сентябре 2021 года, вырастет до 3,2% за аналогичный период этого года. Базовая инфляция, согласно прогнозам, достигнет 3% в сентябре этого года по сравнению с 2,8% в сентябре прошлого года.

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