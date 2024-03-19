Фунт стерлингов восстанавливается, но сколько это продлится?

Март 19, 2024 18:00

В последние месяцы экономика Великобритании переживала трудный период, вызванный высокими показателями инфляции, высокими процентными ставками и анемичным ростом. Несмотря на трудности, по данным Forbes, Великобритания является шестой по величине экономикой в мире сразу после Индии. Ожидается, что этот год будет весьма непростым для британской экономики и британского фунта, который, вероятно, попытается вернуться на путь роста и укрепить позиции по отношению к конкурентам из других крупных экономик.

Прочитав эту статью, вы узнаете подробности экономических условий в Великобритании, а также что прогнозируют экономисты относительно экономики страны и британского фунта.

Экономика Великобритании снова начала рост?

Последний отчет Национальной статистической службы (ONS) показал, что экономика Великобритании вернулась на путь роста, зафиксировав рост на 0,2% в январе 2024 года. Аналитики связывают это со скачком розничных продаж после декабрьского спада. Следует отметить, что в прошлом году Великобритания вступила в техническую рецессию, после двух кварталов подряд с отрицательным ростом (3-й и 4-й кварталы 2023 года).

Хотя правительство страны предполагает, что экономика сделала разворот, экономисты ONS предупредили, что слишком полагаться на данные за один месяц может быть неправильно. Рост ВВП за три месяца до января 2024 года был на 0,2% меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года, в то время как ВВП на душу населения остается ниже допандемического уровня.

Национальный институт экономических и социальных исследований (NISR) прогнозирует рост ВВП на 0,3% в первом квартале 2024 года.

«Данные ONS показывают, что в январе 2024 года ежемесячный ВВП вырос на 0,2% после падения на 0,1% в декабре 2023 года. Хотя это кажется положительным результатом, ВВП упал на 0,1% за три месяца, окончившихся в январе, что соответствует нашему прогнозу в прошлом месяце. В более широком смысле экономический рост Великобритании был близок к нулю с 2022 года, а ВВП на душу населения остается ниже, чем до Covid. Чтобы избежать ловушки низкого роста, необходимы структурные изменения, такие как увеличение государственных инвестиций, особенно в инфраструктуру, образование и здравоохранение, что также будет способствовать росту инвестиций в бизнес», — отмечается в отчете NIESR.

Прогнозы аналитиков в отношении британского фунта

Хотя некоторые валютные стратеги подчеркивают нынешнюю силу фунта, есть некоторые сомнения относительно способности стерлинга поддерживать восходящую траекторию.

Commerzbank: продлится ли укрепление британского фунта?

Аналитики Commerzbank отмечают, что хотя за последние недели британский фунт укрепился по сравнению с другими основными валютами, к нему следует относиться с осторожностью.

В своем отчете экономисты немецкого банка заявили: «Единственный вопрос заключается в том, как долго будет сохраняться сила фунта. На данный момент она еще довольно шаткая. Таким образом, сегодняшние данные (ВВП) должны продолжать подтверждать, что уровень безработицы не растет слишком сильно, а рост заработной платы слишком сильно замедляется. Только тогда Банк Англии может сконцентрироваться на будущем снижении ставок. И только тогда дальнейшее укрепление фунта будет оправдано. Однако до тех пор я был бы осторожен в отношении фунта стерлингов».

Источник: Admirals MetaTrader 5, GBP/USD, Daily – Диапазон данных: с 11 сентября 2023 г. по 19 марта 2024 г. по состоянию на 19 марта 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

HSBC: Британский фунт столкнется с понижательным давлением в ближайшие месяцы

Валютные аналитики HSBC предполагают, что британский фунт может столкнуться с проблемами в ближайшие месяцы, хотя на данный момент это вторая валюта с лучшими результатами в G10 в 2024 году. Комментируя перспективы фунта стерлингов, они отмечают: «Мы считаем, что основной движущей силой вероятной слабости фунта стерлингов является это медленный, но очевидный поворот Банка Англии в сторону более «голубиной» позиции. Великобритания по-прежнему сталкивается со сложным сочетанием инфляции и роста, из-за чего Банку Англии трудно оставаться более агрессивным игроком в пространстве G10. Поскольку Банк Англии догоняет другие центральные банки, смягчая политику, в ближайшие месяцы фунт стерлингов может столкнуться с еще большим понижательным давлением».



Источник: Admirals MetaTrader 5 , GBP/USD, Monthly – Диапазон данных: с 1 января 2013 г. по 19 марта 2024 г. по состоянию на 19 марта 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.