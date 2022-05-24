В центре внимания Федеральная резервная система и Резервный банк Новой Зеландии

Май 24, 2022 12:31

На фоне сложных макроэкономических условий пройдет выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и станет известным решение Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по процентной ставке. Ожидается, что в среду центральный банк Новой Зеландии повысит ключевую процентную ставку с 1,5% до 2%. Текущий уровень инфляции в Новой Зеландии близок к 7%.

В апреле Всемирный банк изменил свой прогноз в отношении экономического роста Восточной Азии и Тихоокеанского региона на 2022 год, уменьшив показатель с 5,4% до 5%. Мировые опасения по поводу экономического роста продолжают сказываться на настроениях участников рынка, поскольку органы, отвечающие за проведение фискальной политики Китая, выделили еще 140 млрд юаней в виде налоговых льгот в рамках программы стимулирующих мер экономики, чтобы компенсировать убытки, понесенные вследствие недавних ограничений, введенных в связи с COVID-19. Компания Airbnb заявила, что прекратит предоставление своих услуг в Китае, поскольку карантин негативно сказывается на туризме. В ответ на проблемы Китая с COVID-19 фондовые рынки Азии начали неделю с медвежьими настроениями.

Проблемы роста мировой экономики

Между тем, несколько крупных компаний ушли из России. McDonalds и Starbucks покинут шестую по величине экономику мира на фоне продолжающегося конфликта в Украине.

Композитный индекс менеджеров по закупкам в США от S&P Global для еврозоны будет опубликован сегодня и, согласно прогнозам аналитиков, его значение упадет с 55,8 до 55,3. Любая неожиданность может привести к резкому движению пары EURUSD и других валютных пар с EUR.

Денежно-кредитная политика стала более агрессивной во втором квартале, поскольку инфляционное давление негативно влияет на розничные продажи и потребительские расходы. Трейдеры уже торгуют с учетом очередного повышения ставок в крупнейшей экономике мира, и сегодняшнее выступление Джерома Пауэлла должно пролить свет на масштабы предстоящего ужесточения денежно-кредитной политики в июне.

Согласно оптимистичному прогнозу, после двух повышений ставок на 0,5–0,75% к сентябрю инфляция в США будет под контролем. Риски в данном случае включают влияние карантина в Китае на поставки на рынки США и непрекращающийся конфликт в Украине, способствующий сохранению высоких цен на сырую нефть и усиливающий инфляционное давление.

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