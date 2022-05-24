В центре внимания Федеральная резервная система и Резервный банк Новой Зеландии
На фоне сложных макроэкономических условий пройдет выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и станет известным решение Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по процентной ставке. Ожидается, что в среду центральный банк Новой Зеландии повысит ключевую процентную ставку с 1,5% до 2%. Текущий уровень инфляции в Новой Зеландии близок к 7%.
В апреле Всемирный банк изменил свой прогноз в отношении экономического роста Восточной Азии и Тихоокеанского региона на 2022 год, уменьшив показатель с 5,4% до 5%. Мировые опасения по поводу экономического роста продолжают сказываться на настроениях участников рынка, поскольку органы, отвечающие за проведение фискальной политики Китая, выделили еще 140 млрд юаней в виде налоговых льгот в рамках программы стимулирующих мер экономики, чтобы компенсировать убытки, понесенные вследствие недавних ограничений, введенных в связи с COVID-19. Компания Airbnb заявила, что прекратит предоставление своих услуг в Китае, поскольку карантин негативно сказывается на туризме. В ответ на проблемы Китая с COVID-19 фондовые рынки Азии начали неделю с медвежьими настроениями.
Проблемы роста мировой экономики
Между тем, несколько крупных компаний ушли из России. McDonalds и Starbucks покинут шестую по величине экономику мира на фоне продолжающегося конфликта в Украине.
Композитный индекс менеджеров по закупкам в США от S&P Global для еврозоны будет опубликован сегодня и, согласно прогнозам аналитиков, его значение упадет с 55,8 до 55,3. Любая неожиданность может привести к резкому движению пары EURUSD и других валютных пар с EUR.
Денежно-кредитная политика стала более агрессивной во втором квартале, поскольку инфляционное давление негативно влияет на розничные продажи и потребительские расходы. Трейдеры уже торгуют с учетом очередного повышения ставок в крупнейшей экономике мира, и сегодняшнее выступление Джерома Пауэлла должно пролить свет на масштабы предстоящего ужесточения денежно-кредитной политики в июне.
Согласно оптимистичному прогнозу, после двух повышений ставок на 0,5–0,75% к сентябрю инфляция в США будет под контролем. Риски в данном случае включают влияние карантина в Китае на поставки на рынки США и непрекращающийся конфликт в Украине, способствующий сохранению высоких цен на сырую нефть и усиливающий инфляционное давление.
Больше торговых событий в календаре Форекс от Admirals.
Узнайте больше о том, как стоит работать в сложных рыночных условиях, благодаря БЕСПЛАТНЫМ вебинарам от Admirals.
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.