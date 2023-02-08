ФРС: инфляция падает, вероятны новые повышения ставки

Февраль 08, 2023 13:52

Во вторник после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед Экономическим клубом Вашингтона фондовые рынки США выросли. Также следует отметить, что в 2022 году торговый баланс США и Китая достиг рекордного уровня, несмотря на ухудшение дипломатических отношений между ними. Британский индекс FTSE 100 возвращается к максимумам прошлой пятницы, поскольку надежа на то, что экономика страны сможет избежать рецессии, продолжает расти.

Пауэлл: дезинфляция, повышение ставок, вероятно, продолжится

В своем выступлении Джером Пауэлл сказал, что инфляция начала снижаться, но подчеркнул, что это будет длительный процесс. Пауэлл отметил, что процесс дезинфляции — снижения инфляции — начался в товарном секторе, который составляет около четверти экономики страны. Но впереди еще долгий путь, а это лишь самое начало.

Комментируя процентные ставки, глава ФРС сказал, что если инфляция будет расти быстрее, чем того ожидает центральный банк, будет обсуждаться возможность дальнейшего повышения ставок. «Мы не будем игнорировать данные. Если мы продолжим получать, например, отчеты о сильном рынке труда или отчеты о более высокой инфляции, нам придется предпринимать новые шаги и повышать ставки больше, чем то, что уже заложено в ценах», — отметил Пауэлл.

Индекс доллара США (DXY) потерял позиции (-0,29%) после комментариев Пауэлла.

В январе инфляция в Китае, вероятно, ускорилась

Национальное бюро статистики (НБС) опубликует отчет об инфляции за январь 2023 года. Экономисты прогнозируют, что ИПЦ в январе достиг 2,1% в годовом исчислении. Власти Китая стремятся приблизить инфляцию к целевому показателю в 3%. Согласно статистическим отчетам, представленным НБС, в 2022 году инфляция выросла на 2% в годовом исчислении.

Правительство Китая радикально изменило свою позицию в отношении Covid-19, отменив большинство ограничительных мер. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристина Георгиева отметила, что восстановление экономики Китая может стать самым важным фактором, связанным с глобальным экономическим ростом в 2023 году. В январе Георгиева выразила свою обеспокоенность, заявив, что: «хорошие новости о быстром росте китайской экономики приведут к скачку цен на нефть и газ, оказывая давление на инфляцию».

Аналитики Bloomberg прогнозируют рост ВВП Китая на 5,8% в 2023 году. В 2022 году экономика Китая выросла на 3,0%.

Отчет по ВВП Великобритании за четвертый квартал 2022 года: начало рецессии?

В четверг, 9 февраля, предварительный отчет по ВВП Великобритании в четвертом квартале 2022 года даст инвесторам и трейдерам возможность тщательно изучить экономическое состояние страны. Ожидается, что отчет Управления национальной статистики укажет на рост ВВП примерно на 0,4% в годовом исчислении.

Однако следует отметить, что с июля по сентябрь экономика Великобритании сократилась на 0,3%. Экономисты отмечают, что еще одно сокращение в четвертом квартале 2022 года будет означать, что экономика страны вступила в период рецессии.

Банк Англии дал понять, что рассматривает возможность приостановки цикла ужесточения денежно-кредитной политики, при этом некоторые политики выражают обеспокоенность по этому поводу и то, как такое решение может навредить экономике. Глава Банка Англии Эндрю Бейли предположил, что инфляция будет падать быстрее во второй половине 2023 года. Противоречивые сообщения ослабили британский фунт, который на этой неделе достиг месячного минимума по отношению к доллару США.

Великобритания, скорее всего, избежит рецессии

В отчете Национального института экономических и социальных исследований говорится, что Великобритания, скорее всего, избежит рецессии. Однако экономисты британского экономического аналитического центра заявили, что высокие цены ударят по каждому седьмому домохозяйству. Институт прогнозирует, что экономика вырастет всего на 0,2% в 2023 году и на 1% в 2024 году.

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