ФРС внимательно изучит отчет по инфляции в США

Май 09, 2023 14:35

Апрельский отчет по инфляции в США является одной из самых важных публикаций финансовых данных на этой неделе. Внимание рынка также будет сосредоточено на Лондоне и решении Банка Англии по процентной ставке.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что резкий экономический спад может произойти, если Конгресс не поднимет потолок госдолга. Повышение потолка госдолга позволит правительству США погасить свои долги.

В Японии глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что влияние недавних банкротств банков США и Европы на финансовую систему Японии, скорее всего, ограничено. Уэда отметил: «если целевая цена будет достигнута устойчивым образом, Банк Японии прекратит контроль кривой доходности, а затем сократит свой баланс.

Индекс потребительских цен в США вырос в апреле?

Бюро статистики труда опубликует отчет по инфляции за апрель в среду утром, всего через несколько дней после отчета NFP, результаты которого превзошли ожидания экономистов. Отчет по индексу потребительских цен предоставляет ценные данные, которые ФРС необходимо учитывать при планировании денежно-кредитной политики.

Экономисты прогнозируют рост на 0,4% в месячном исчислении в апреле. Они также предполагают, что уровень инфляции вырос до 5,2% в годовом исчислении, при этом этот показатель остается немного выше целевого показателя центрального банка в 2%.

Китайский экспорт вырос в апреле

Национальное статистическое бюро Китая объявило, что в апреле экспорт страны вырос на 8,5% (в долларовом выражении), что стало вторым месяцем роста подряд, в то время как импорт упал на 7,9% в годовом исчислении. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что экспорт вырастет на 8%, а импорт останется без изменений.

Протокол Банка Японии и дебаты о возможном ускорении инфляции

В понедельник Банк Японии опубликовал протокол своего апрельского заседания, в котором поделился интересной информацией о прогнозах членов Банка Японии. В сообщении Reuters говорится, что несколько членов правления Банка Японии выразили обеспокоенность по поводу ускорения инфляции больше, чем ожидалось.

Один из девяти членов правления сказал, что дебаты об изменении политики должны проводиться осторожно, поскольку отмена ультрамягкой политики может иметь серьезные последствия для потребителей. Некоторые члены комитета отметили, что есть определенные положительные признаки того, что инфляция в стране сдает позиции и приближается к целевому уровню центрального банка в 2%.

Goldman Sachs: Банк Англии еще сильнее ужесточит политику

Экономисты Goldman Sachs предупредили, что Банку Англии, возможно, придется повысить стоимость заимствований до 5%, чтобы бороться с инфляционным давлением. В настоящее время в Великобритании самый высокий уровень инфляции среди стран G7. Правительство Великобритании пообещало вдвое снизить уровень инфляции к концу этого года.

В отчете Goldman Sachs говорится, что это будет непростой задачей. «Хотя вполне возможно, что комитет по денежно-кредитной политике захочет замедлить повышение до квартальных темпов после майского заседания, мы по-прежнему скептически относимся к тому, что это будет осуществимо в условиях продолжающегося инфляционного давления. Поэтому мы ожидаем, что комитет по денежно-кредитной политике продолжит повышать процентную ставку на 25 базисных пунктов, пока в августе не достигнет предельной ставки в 5%», — отмечают экономисты.

В отчете Goldman Sachs также отмечается: «мы думаем, что Великобритания сможет избежать глубокой рецессии. Картина роста более конструктивна, чем рисует Банк Англии».

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