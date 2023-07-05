ФРС и инвесторы в ожидании отчета NFP

Июль 05, 2023 14:14

Июньский отчет Nonfarm Payrolls, который будет опубликован в пятницу, является одним из самых важных выпусков данных на этой неделе. NFP покажет, насколько напряженной является ситуация на рынке труда, при этом следует отметить, что, особенно в последние несколько месяцев, цифры в отчете, как правило, превосходили ожидания рынка. Аналитики внимательно изучают отчет NFP, поскольку он учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) при планировании денежно-кредитной политики.

В ожидании данных NFP у аналитиков будет возможность просмотреть протоколы Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в поисках подсказок о следующих шагах ФРС.

Отчет, опубликованный S&P Global и Гамбургским коммерческим банком (HCOB), показал, что индекс PMI в сфере услуг еврозоны в июне составил 52,0, что немного ниже предварительного показателя в 52,4, достигнув 5-месячного минимума. Тот же отчет показал, что пересмотренный композитный PMI составил 49,9.

Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США сократилось в июне?

В пятницу Федеральное бюро статистики труда США (BLS) опубликует отчет о занятости вне сельскохозяйственного сектора за июнь. Экономисты прогнозируют снижение показателей NFP с 339 000, зарегистрированных в мае, до 223 000. Публикация данных в пятницу, наряду со следующим отчетом об инфляции, повлияет на решение ФРС о том, повышать процентные ставки на следующем заседании или нет.

Аналитики Wells Fargo предполагают, что эта цифра может достичь 245 000. «Мы ожидаем, что рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в июне замедлится. Спрос на работников продолжает падать, при этом заявки на пособие по безработице растут, а средний показатель за четыре недели вырос почти на 20% за последний год. Между тем количество вакансий в июне продолжало снижаться», — отмечают они в своем отчете, добавляя, что подобное сокращение на рынке труда носит скорее постепенный, чем внезапный характер.

Розничные продажи еврозоны в мае

В четверг Евростат опубликует данные о розничных продажах еврозоны за май. Аналитики рынка предполагают, что розничные продажи упали на 2,7% в годовом исчислении. Если прогноз подтвердится, это будет второй месяц подряд, когда розничные продажи в еврозоне падают. Еврозона страдает от высоких показателей инфляции и растущих процентных ставок, из-за чего повысилась стоимость жизни. В результате потребители вынуждены корректировать свои расходы.

Активность в сфере услуг Китая замедлилась в июне

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Китая от Caixin и S&P Global снизился с 57,1 в мае до 53,9 в июне, что является самым низким показателем за последние пять месяцев. Цифра выше 50-балльной отметки указывает на рост, а цифра ниже 50 – на спад активности.

Экономисты Caixin Insight Group заявили: «Занятость сократилась, дефляционное давление усилилось, а оптимизм в производственном секторе уменьшился. Между тем, сектор услуг продолжал восстанавливаться после COVID, но восстановление идет на спад».

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