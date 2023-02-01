Рынки в ожидании решений ФРС, ЕЦБ и Банка Англии по процентным ставкам

Февраль 01, 2023 13:10

Внимание инвесторов и трейдеров будет приковано к заседаниям Федеральной резервной системы США (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, запланированным на сегодня и завтра. Рыночные аналитики предполагают, что три центральных банка повысят базовые процентные ставки, чтобы снизить инфляционное давление. В пятницу у участников рынка будет возможность ознакомиться с отчетом Nonfarm Payrolls.

Статистическое управление Новой Зеландии объявило, что уровень безработицы в стране вырос до 3,4% в четвертом квартале 2022 года (немного выше прогноза). Комментируя данные об уровне безработицы, в отчете Westpac отметили следующее: «хотя рынок труда находится в очень хорошем состоянии, есть все основания ожидать его ухудшения в ближайшие годы. Напротив, инфляция заработной платы продолжает расти, и переломный момент, вероятно, наступит позже. Мы по-прежнему ожидаем увеличения официальной денежной ставки на 0,5% в конце этого месяца».

ФРС США, вероятно, повысит процентную ставку

Сегодня ФРС объявит о своем решении по процентным ставкам. Аналитики рынка ожидают, что ФРС повысит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов до диапазона от 4,5% до 4,75%. Это будет самое низкое повышение ставки с марта 2022 года.

В отчете Financial Times, опубликованном 30 января, говорится, что члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) сохранят «ястребиную» позицию, отражающую их желание продолжать повышать процентные ставки, даже несмотря на то, что, согласно последним данным, инфляция, похоже, замедляется.

Стратеги HSBC в беседе с Bloomberg 30 января предположили, что ФРС может снизить ставки на 1,0% к концу 2023 года. Однако они отметили, что существует большая степень неопределенности в отношении траектории политики, учитывая, насколько странным был этот экономический цикл.

Заседание Банка Англии: еще одно повышение процентной ставки?

Последние прогнозы экономистов предполагают, что Банк Англии последует за Федеральной резервной системой в повышении базовой процентной ставки. Согласно различным сообщениям, опубликованным в СМИ, Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии, вероятно, повысит ставку на 50 базисных пунктов, доведя ее до 4,0%. Это будет второе повышение ставки на 50 базисных пунктов подряд.

Комментируя денежно-кредитную политику Банка Англии, некоторые экономисты заявили, что высокая инфляция заработной платы и цен на услуги указывает на еще одно повышение ставки в марте, но на этот раз на 25 базисных пунктов.

ЕЦБ может повысить стоимость кредитов

В четверг, 2 февраля, управляющий совет ЕЦБ соберется, чтобы принять решение по денежно-кредитной политике. Глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что денежно-кредитная политика банка должна оставаться прежней. По прогнозам экономистов, центральный банк еврозоны, вероятно, повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов до 2,5%.

Аналитики ING отметили, что политики ЕЦБ считают необходимостью подавить инфляцию, и прекратят рост только тогда, когда увидят веское улучшение прогноза по инфляции. Экономисты Rabobank предположили, что, хотя ЕЦБ, как ожидается, повысит процентные ставки, политики, которые любят агрессивное ужесточение политики, могут столкнуться с негативной реакцией, поскольку инфляция, похоже, отступает. В отчете Rabobank говорится следующее: «ястребы ЕЦБ по-прежнему занимают сильную позицию, но у них больше нет карт-бланша» с первоначальными признаками ослабления инфляции. Повышение на 50 базисных пунктов на встрече на следующей неделе было, по сути, подтверждено, поэтому внимание будет в основном уделено дальнейшим шагам».

Отчет Nonfarm Payrolls ожидается в пятницу

В пятницу в центре внимания окажется январский отчет Nonfarm Payrolls (NFP) США, который опубликует Бюро трудовой статистики. Экономисты прогнозируют, что в первом месяце 2023 года количество рабочих мест увеличилось на 187 000 человек. В декабре 2022 года количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 223 000 человек, хотя опрос Reuters среди экономистов прогнозировал рост на 200 000 человек.

Публикация данных NFP США, как правило, вызывает волатильность доллара США, поскольку более высокий, чем ожидалось, показатель может повысить стоимость валюты, а более низкий – ослабить доллар по отношению к другим валютам.

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