Евро восстанавливается в преддверии публикации данных по занятости в США

Октябрь 04, 2022 12:03

Медведи, торгующие долларом США, ищут слабые места в экономике, евро укрепляется в преддверии выхода данных по занятости в США на этой неделе, в то время как цены на золото немного выросли.

С тех пор как Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки во втором квартале, доллар США не знал ни минуты покоя. Индекс доллара США достиг пика в конце сентября на фоне бычьих настроений по валюте. Но по мере того, как трейдеры анализировали агрессивную политику и мрачные экономические прогнозы центрального банка США, доллар США стал более уязвимым для сомнений относительно здоровья экономики США.

В четверг, 6 октября, будет опубликовано изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за сентябрь. Ожидается, что показатель вырастет со 132 тыс. в августе до 200 тыс. в сентябре. До сих пор в этом году устойчивость на рынке труда поддерживала позитивные настроения в отношении доллара США перед лицом экономической неопределенности, вызванной высокими темпами инфляции и технической рецессией. Плохие новости от ADP могут оказать несоразмерное влияние на настроения в отношении к доллару США. И напротив, если результаты превзойдут ожидания, доллар США может укрепиться.

После новостей от ADP будут опубликованы результаты отчета Non-Farm Payrolls (NFP) за сентябрь (в пятницу, 7 октября). Пока мнение рынка относительно показателей NFP еще не сформировалось, поскольку Федеральная резервная система предупредила о потере около 1 миллиона рабочих мест в случае ухудшения рецессии в США. Еще одним важным фактором является следующий шаг Федеральной резервной системы в начале ноября: ожидается, что центральный банк продолжит ястребиную риторику и повысит процентную ставку до 4,4% к концу года.

Что касается других торговых новостей, то Резервный банк Австралии повысил ставку на 0,25 базисных пункта меньше, чем ожидалось, до 2,6%. Губернатор РБА Филип Лоу назвал существенное повышение процентных ставок в течение короткого периода причиной для более медленных темпов роста ставки в этот раз.

Среди других важных торговых новостей на этой неделе можно выделить решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке завтра, в среду, 5 октября. Ожидается, что центральный банк повысит ключевую ставку с 3% до 3,5%. Любые неожиданности могут вызвать колебания валютных пар с NZD.

Наконец, в среду, 5 октября, будет опубликован индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM для рынка США. Ожидается, что значение этого показателя в сентябре снизится до 56 по сравнению с 56,9 в августе.

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