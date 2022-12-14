Евро укрепляется на фоне снижение инфляции в США. Данные по Китаю в центре внимания

Декабрь 14, 2022 12:54

Снижающаяся инфляция в США помогла евро укрепиться после того, как рынки заложили в цену более слабый доллар на фоне ожиданий того, что ФРС ослабит повышение процентных ставок в ближайшем будущем. Между тем, инфляция в Великобритании показала признаки снижения в ноябре, достигнув уровня 10,7%, по сравнению с 11,1% в октябре.

Что касается других мировых событий, в четверг будет опубликован отчет по промышленному производству в Китае за ноябрь. Рыночный консенсус предполагает годовой рост на 3,6% по сравнению с предыдущим уровнем в 5%. Китай начал отказываться от своей политики нулевой терпимости к COVID-19 в начале декабря, поэтому результаты, вероятно, станут заметны в следующих нескольких отчетах по промышленному производству. Насколько быстро Китай сможет восстановить темпы промышленного производства?

Азиатский банк развития (АБР) менее оптимистичен в отношении роста в Азии и недавно понизил свой прогноз по экономическому росту в регионе с 4,3% до 4,2% в 2022 году. АБР также пересмотрел прогнозы по экономическому росту на 2023 год, снизив их с 4,9% до 4,6%. Причинами таких перспектив являются глобальное ужесточение денежно-кредитной политики, война в Украине и продолжающееся давление COVID-19 в Китае.

Эти три серьезных обстоятельства в мировой экономике, вероятно, сохранятся и в следующем квартале, оказывая давление на рост в Китае и в регионе в целом.

Из этих факторов, по крайней мере, один — ограничения, введенные Китаем в связи с COVID, — исчезает, и можно утверждать, что глобальное ужесточение денежно-кредитной политики будет постепенно ослабевать на фоне обнадеживающих признаков снижения инфляции. Что касается влияния войны в Украине на цены на энергоносители, стоимость сырой нефти также снижается на момент написания статьи. С другой стороны, экономический рост в Азии поддерживается бумом в секторах авиаперевозок и гостиничного бизнеса на фоне роста числа деловых поездок и путешествий после пандемии.

В четверг будут опубликованы данные по розничным продажам в США, крупнейшей экономике мира. Под давлением высоких цен розничные продажи упали на 0,1% в ноябре по сравнению с 1,3% в октябре. Ожидается, что в годовом исчислении розничные продажи в ноябре 2022 года упадут до 7,9% по сравнению с 8,3% за аналогичный период 2021 года.

Данные о розничных продажах в Великобритании будут опубликованы в пятницу и, согласно прогнозам, снизятся с 0,6% в октябре до 0,3% в ноябре. Годовое сравнение выглядит более туманным: согласно ожиданиям, розничные продажи за ноябрь достигнут уровня -5,6% по сравнению с -6,1% за аналогичный период прошлого года.

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