Евро оказался под давлением из-за опасений по поводу начала рецессии

Август 24, 2022 12:53

Евро остается под давлением и торгуется около паритета с долларом США на фоне растущих опасений по поводу начала рецессии, но единая валюта еврозоны может укрепиться завтра, после публикации результатов ВВП США.

Ожидается, что предварительный годовой показатель ВВП за второй квартал окажется на уровне -0,8%, немного поднявшись от предыдущего уровня в -0,9%. Вопрос заключается в том, установится ли техническая рецессия в США и продолжится ли она в третьем квартале. Если судить по последним данным Индекса менеджеров по закупкам (PMI), существует явная вероятность того, что в краткосрочной перспективе отрицательный рост крупнейшей экономики мира может сохраниться.

Композитный индекс PMI от S&P в США упал до уровня 45 в августе (в июле составлял 47,7), что указывает на дальнейшее падение секторов производства и услуг. Сфера услуг вносит большой вклад в ВВП США. Одни только профессиональные, научные и технические услуги увеличили производительность на 975,1 млрд долларов США в 2020 году.

Когда этот сектор страдает от инфляции и начинает сокращаться, единственным спасением от агрессивной политики Федеральной резервной системы могут быть фискальные меры: например, снижение налогов и установление контроля над ценами. Пока мало свидетельств того, что органы, занимающиеся фискальной политикой в США, предпринимают согласованные действия для избежания жесткой рецессии, учитывая, что в начале этого года государственный долг США превысил 30 трлн долларов США. Однако ситуация может измениться в четвертом квартале.

Отчет о заказах на товары длительного пользования в США за июль, который будет опубликован сегодня, находится под пристальным вниманием трейдеров, торгующих долларом США. Согласно текущему прогнозу рынка, показатель упадет с 2% в июне до 0,6% в июле, и любые неожиданные результаты могут вызвать колебания валютных пар с долларом США.

Форекс трейдерам стоит следить за новостями, освещающими симпозиум в Джексон-Хоул, на котором присутствуют руководители центральных банков и другие финансовые чиновники со всего мира. Заявления в средствах массовой информации, сделанные руководителями ведущих банков, могут повлиять на движения валютных рынков.

Самыми популярными выступлениями на симпозиуме являются выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Ожидается, что центральный банк сохранит агрессивную риторику даже на фоне рецессии и медленного снижения инфляции.

Последним важным событием на сегодня является отчет о незавершенных продажах на рынке недвижимости США, который будет опубликован позже днем. Прогнозируется, что в июле значение установилось на уровне 0,8% по сравнению с -8,6% в июне.

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