Чего ждать от пары EURUSD дальше?

Июль 13, 2022 14:08

Макроэкономические факторы оказывают большее влияние на национальные валюты, чем того можно было бы ожидать. «Коктейль» из высокой инфляции, предстоящего повышения процентных ставок и геополитического конфликта стал главным препятствием для перспектив развития еврозоны. 12 июля курс пары EURUSD упал до уровня 0,99997, поскольку настроения в отношении единой валюты еврозоны приобрели медвежий характер.

Однако доллар США также сталкивается с подобными макроэкономическими препятствиями. Конфликт в Украине, высокая инфляция и надвигающаяся рецессия ухудшают настроения на рынках и омрачают перспективы валюты. Американский доллар смог укрепиться благодаря ранним действиям Федеральной резервной системы, направленным на ужесточение политики для сдерживания инфляции. Также не стоит забывать, что золото является активом-убежищем, поэтому активы, номинированные в долларах США, конкурируют с золотом, швейцарским франком и иеной. Кроме того, рынок труда США продолжает сохранять устойчивость.

Хорошая новость для EURUSD состоит в том, что конкурентоспособность европейского экспорта, вероятно, вырастет, учитывая благоприятный обменный курс для валютных пар с EUR.

Итак, чего ждать от пары EURUSD дальше? На ум приходит несколько возможностей:

Продолжительный период паритета или почти паритета в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Краткосрочный период слабости перед повышением процентной ставки ЕЦБ.

После ожидаемого повышения процентной ставки ЕЦБ 21 июля евро может укрепиться.

Упомянутые макроэкономические тенденции начались в середине первого квартала текущего года. Высокая инфляция, вызванная конфликтом в Украине и восстановлением экономики после COVID-19, привела к повышению процентных ставок в США. Это породило опасения начала рецессии и сокращения ВВП в конце второго квартала.

На краткосрочный курс доллара также может повлиять рост ВВП во втором квартале. Если отрицательный рост ВВП наблюдается на протяжении двух кварталов, это означает техническую рецессию. Публикация ВВП США запланирована на 28 июля, через неделю после заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Сегодня США опубликует свои последние данные по показателям инфляции. Ожидается, что ежемесячный индекс потребительских цен (за исключением продуктов питания и энергии) снизится с 6% (май) до 5,8% в июне. Любые неожиданные результаты могут вызвать колебания валютных пар с долларом США.

Что касается других торговых новостей, то Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку до 2,5%, как и ожидалось. Аналитики считают, что сегодня Банк Канады также повысит текущую процентную ставку с 1,5% до 2,25%.

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