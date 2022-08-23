Всеобщее внимание обращено на торговые новости по EUR, GBP, USD. Золото и сырая нефть в период затишья

Август 23, 2022 12:06

Ключевые экономические бенчмарки по евро, фунту стерлингов и доллару США будут опубликованы сегодня, пока цены на золото и сырую нефть, похоже, находятся в периоде затишья после пары волатильных кварталов.

Трейдеры, работающие с евро, сегодня будут следить за результатами предварительного индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе Германии от S&P Global за август. Ожидается, что показатель роста в производственном секторе снизится с уровня в 49,3 в июле до 48,3 в августе. Любые неожиданности могут вызвать колебания кросс-курсов с евро.

Отчет последует за мрачным заявлением главы Бундесбанка Йоахима Нагеля о возможном энергетическом кризисе этой зимой, который может стать спусковым крючком для начала рецессии в Германии. Евро ослаб по отношению к доллару США и стал торговаться в зоне паритета, поскольку трейдеры рассчитывали на более агрессивное повышение процентных ставок в еврозоне.

Предварительный композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global для Еврозоны также будет опубликован сегодня. Согласно прогнозам, значение индекса снизится с 49,9 в июле до 49 в августе. В отличие от США и Великобритании, ВВП Европы продолжает расти, но с учетом высокой инфляции и предстоящего повышения процентных ставок это может вскоре измениться. Сегодняшние данные по PMI будут внимательно отслеживаться трейдерами, поскольку они могут подтвердить дальнейшую слабость европейской экономики.

Трейдеры, торгующие фунтом стерлингов, ожидают предварительного индекса менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global, который будет опубликован сегодня. Ожидается, что значение индекса за август снизится до 52 от уровня в 52,6 в июле. Поскольку Великобритания находится на грани технической рецессии, фактические результаты могут вызвать резкие колебания кросс-курсов с фунтом, если результаты отчета окажутся неожиданными.

Что касается важных торговых событий в среду, 24 августа, то трейдеры, работающие с долларом США, будут следить за результатами заказов на товары длительного пользования в США, значение которых, как ожидается, упадет с 2% в июне до 0,5% в июле. Поскольку США находятся в технической рецессии на фоне высокой инфляции, контрольный показатель даст больше информации о стабильности производственного сектора и расходах на дорогостоящие товары.

Поскольку начало четвертого квартала не за горами, во время сентябрьского заседания глава Федерального резервного банка Джеймс Буллард заявил, что поддерживает еще одно повышение процентной ставки на 0,75%. Поскольку инфляция постепенно снижается, похоже, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики работает, однако это может продолжить оказывать понижательное давление на экономический рост в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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