Новые экспортные ограничения в США и их влияние на компании в сфере ИИ

Октябрь 20, 2023 12:54

Искусственный интеллект, или ИИ, может стать главной темой разговоров, связанных с технологиями, в 2023 году. В начале года Chat GPT и другие подобные модели генеративного ИИ произвели впечатление на пользователей, поскольку их возможности и интерактивный пользовательский интерфейс установили новый уровень стандарта. Однако новая технология привела США и Китай к новому конфликту, поскольку обе страны осознали потенциал разработки соответствующего аппаратного и программного обеспечения.

В нашей статье вы узнаете последние новости, которые могут повлиять на компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, поскольку США объявили о своем решении ввести новые ограничения на экспорт микросхем и других технологий, связанных с искусственным интеллектом, в Китай, Россию и т. д.

США ужесточают ограничения на экспорт технологий искусственного интеллекта в Китай

17 октября правительство США, в частности Бюро промышленности и безопасности (BIS), опубликовало 400-страничный отчет, включающий правила и ограничения в отношении экспорта передовых ИИ-микросхем в Китай и другие страны, такие как Иран и Россия. Новые ограничения призваны ограничить возможности Китая по дальнейшему развитию своих вооруженных сил на основе технологий искусственного интеллекта.

Первый пакет ограничений был введен в октябре 2022 года, однако власти США подсчитали, что существует множество лазеек, которыми китайская сторона воспользовалась, чтобы получить доступ к ИИ-технологиям.

В беседе с репортерами Reuters бывшие агенты Совета национальной безопасности заявили, что «организующим принципом всех этих правил является сосредоточение их внимания на тех возможностях, которые могут привести в действие китайские военные системы. Они не заинтересованы в широком потребительском применении».

Все дело в системах DUV

Экспортные ограничения включают системы DUV. Для производства сверхпроводников компании используют погружные машины, работающие с глубоким ультрафиолетовым излучением (DUV). Введя эти ограничения, США пообещали прекратить любой потенциальный экспорт DUV-машин, состоящих из сверхпроводников американского производства.

Цены на акции компаний в сфере ИИ падают из-за ограничений

Новости о новых экспортных ограничениях привели к падению 17 октября акций некоторых популярных технологических компаний. Например, акции NVIDIA (NVDA) упали на 4,67% и продолжили падение 18 октября. Также в ответ на эту новость акции Intel (INTC) упали на 1,4%, а акции Advanced Micro Devices (AMD) упали на 1,2%.

NVIDIA прогнозирует, что это не повлияет на ее финансовые результаты

В отчете Комитету по ценным бумагам и биржам (SEC) руководители NVIDIA заявили: «Учитывая высокий спрос на нашу продукцию во всем мире, мы не ожидаем, что дополнительные ограничения окажут существенное влияние на наши финансовые результаты в краткосрочной перспективе».

Аналитики Citi снизили целевую цену с $630 до $575 за акцию NVIDIA, заявив, что «мы снижаем риски по нашим оценкам на 25/26 финансовый год и предполагаем низкую вероятность того, что правительство США предоставит экспортные лицензии. Мы считаем, что масштаб новых ограничений по плотности производительности затруднит продажи Nvidia в Китае, поскольку для этого потребуется нечто большее, чем модификации, которые она вносила в предыдущие [китайские продукты]».

Комментируя будущее NVIDIA, биржевые аналитики Morningstar написали в своем отчете: «Эта политика, вероятно, повлияет на часть быстрорастущего бизнеса Nvidia по продаже графических процессоров (GPU) для центров обработки данных, используемых в технологиях искусственного интеллекта (ИИ). На данный момент мы считаем, что ограничения в худшем случае создадут скромные долгосрочные препятствия для экспоненциального роста Nvidia».

Они также предполагают, что «со временем из-за массового роста Nvidia, доходы от Китая станут менее существенными. Nvidia оценивает доход своих центров обработки данных в Китае на уровне 20–25% от общего объема, но этот процент может снизиться, поскольку компания достигает быстрого роста в сфере ИИ от лидеров облачных вычислений на других развитых рынках. Мы по-прежнему прогнозируем доход центров обработки данных в размере 41 млрд долларов США в 2024 году, а в 2028 году он вырастет до 100 млрд долларов США благодаря огромному спросу на создание и внедрение моделей искусственного интеллекта».

Компания ASML заявила, что выручка в 2024 году, скорее всего, останется неизменной

ASML, одна из крупнейших компаний по производству полупроводников в мире, также оказалась в центре напряженности между Китаем и США. Голландская фирма объявила о результатах третьего квартала, зафиксировав рост прибыли в годовом исчислении и превзойдя ожидания аналитиков. Однако в отчете ASML за третий квартал 2023 года отмечается, что выручка в 2024 году, скорее всего, останется неизменной.

Поскольку ASML является одним из крупнейших производителей DUV в мире, некоторые аналитики предполагают, что новый пакет ограничений может повлиять на прибыльность ASML, которая пострадала из-за слабого спроса на мобильные устройства, такие как смартфоны и ноутбуки. Следует отметить, что Нидерланды также ввели правила, запрещающие экспорт чипов для ИИ-технологий в Китай, однако руководители ASML заявили, что эти меры не повлияют на финансовые результаты 2023 года.

Торговля акциями ИИ-компаний и управление рисками

Начинающие трейдеры, взглянув на графики акций компаний, работающих в сфере ИИ, могут рассмотреть возможность добавления их в свои портфели. Технологический сектор находится на подъеме, независимо от того, связан ли он с искусственным интеллектом или кибербезопасностью. Несмотря на рост акций технологических компаний, торговые риски остаются важным моментом, который начинающим трейдерам следует учитывать, а также расширять свои знания в этом аспекте.

Обучение – лучший способ стать прокачать свои знания. Начинающим трейдерам доступно множество обучающих материалов, посвященных онлайн-трейдингу, таких как статьи, практические руководства, видео и т.д. Совершенствуя свои торговые знания, начинающие трейдеры могут снизить риск во время торговли на волатильных мировых финансовых рынках.

Начинающим трейдерам также обязательно следует изучить, как использовать инструменты управления рисками. Торговые платформы оснащены множеством инструментов управления рисками, которые при правильном использовании могут повлиять на реализацию стратегии. Следует отметить, что рынки могут двигаться против вас, поэтому лучше воспользоваться технологиями и снизить риск, нежели подвергать свои средства ненужной опасности.

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