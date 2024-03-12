Экономисты в ожидании отчета по ИПЦ в США

Март 12, 2024 15:34

Отчет по ИПЦ в США окажется в центре внимания инвесторов и трейдеров, поскольку ожидается, что он прольет свет на то, как изменялись потребительские цены в феврале. Некоторые экономисты предполагают, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки летом, но ФРС подчеркнула, что данные индекса потребительских цен, а также другие отчеты, такие как данные по заработной плате, должны дать четкие сигналы о том, что экономика действительно замедляется, прежде чем начнется смягчение денежно-кредитной политики.

В понедельник цена на Bitcoin выросла и достигла нового рекордного уровня, превысившего 72 000 долларов США, после того, как Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) в Великобритании заявило, что разрешит биржам листинг биржевых продуктов, привязанных к криптовалюте.

ИПЦ США, февраль 2024 г.

Данные по ИПЦ в США будут опубликованы сегодня Бюро статистики труда (BLS). Экономисты прогнозируют, что общая инфляция останется неизменной на уровне 3,1% в годовом исчислении, в то время как в месячном исчислении инфляция может составить 0,4%, что немного выше январского значения. Ожидается, что базовая инфляция снизится до 3,7% в годовом исчислении.

Как предполагают некоторые аналитики, отчет по ИПЦ может изменить прогноз рынка относительно изменения политики Федеральной резервной системы (ФРС). Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что совету центрального банка следует быть уверенным в том, что инфляция устойчиво приближается к целевому показателю в 2%, прежде чем начинать снижать стоимость заимствований.

ВВП Великобритании, январь 2024 г.

В среду Национальная статистическая служба (ONS) опубликует данные по ВВП за январь. Аналитики рынка прогнозируют, что ежемесячные темпы роста ВВП, скорее всего, составят 0,2%. В декабре аналогичный отчет показал, что экономика Великобритании сократилась на 0,1% в месячном исчислении.

Экономика Великобритании впала в техническую рецессию в четвертом квартале 2023 года. Аналитики рынка предполагают, что Банк Англии может начать рассматривать возможность смягчения своей политики, особенно если январский отчет не будет соответствовать ожиданиям. На данном этапе экономисты прогнозируют, что первое снижение ставки Банком Англии может произойти в августе.

Отчеты об уровне безработицы и среднем заработке в Великобритании

По данным ONS, уровень безработицы в Великобритании вырос до 3,9% за три месяца (до января), превзойдя ожидания аналитиков. Другой отчет показал, что общий доход вырос на 5,6% в период с ноября по январь, по сравнению с 5,8% за предыдущие три месяца.

В беседе с TheGuardian экономисты предположили, что, хотя темпы роста прибыли упали, они пока слишком высоки, чтобы Банк Англии мог обсуждать снижение процентных ставок.

Опрос Reuters: снижение ставки ФРС вероятно в июне

Последний опрос, опубликованный агентством Reuters, показал, что большинство экономистов считают, что Федеральная резервная система может пойти на снижение ставок в июне. 72 из 108 профессиональных экономистов прогнозируют первое сокращение в первый летний месяц.

Что касается снижения ставок, половина экономистов прогнозируют снижение ставок в общей сложности на 75 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году, тогда как 26 из 108 прогнозируют снижение ставок на 100 б.п.

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