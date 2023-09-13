Решение ЕЦБ по ставке: впереди пауза?

Сентябрь 13, 2023 15:07

Рост ставок и инфляции были основными проблемами во всем мире, и еврозона не является исключением. Завтрашнее решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке затмит большинство финансовых данных, которые будут публиковаться в оставшуюся часть недели.

Некоторые экономисты говорят, что Кристин Лагард и ее коллеги готовы к «ястребиной паузе», поскольку предыдущие повышения ставок, похоже, оказывают влияние на экономику еврозоны.

Данные по ВВП в Великобритании, опубликованные службой ONS, разочаровали рынок, поскольку в июле экономика страны сократилась больше, чем ожидалось (-0,5%). В результате сразу после публикации отчета британский фунт потерял 0,3% своей стоимости по отношению к доллару США и 0,2% по отношению к евро. Комментируя отчет о ВВП Великобритании, экономисты JPMorgan отметили: «Мы выступали против идеи о том, что в Великобритании начинается период настоящей рецессии на том основании, что реальные доходы домохозяйств, похоже, ожидают сильного роста во втором квартале 2023 г., в то время как деловая уверенность в целом снижается выше среднего. Так и есть, но краткосрочная траектория роста выглядит хуже, и мы пересмотрели наш прогноз по ВВП на третий квартал в сторону снижения с 0,3% до 0,0% в квартальном исчислении».

Решение ЕЦБ по процентной ставке

Совет управляющих ЕЦБ соберется в четверг, чтобы принять решение по денежно-кредитной политике и процентным ставкам. Экономисты предполагают, что банк сохранит процентные ставки без изменений, приостановив ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы оценить экономические условия в еврозоне.

Аналитики Commerzbank предполагают, что, хотя некоторые экономисты прогнозируют повышение ставок, непростая экономическая ситуация не позволит этого. В своем отчете они отмечают: «Ввиду слабой экономики и тенденции к снижению уровня инфляции большинство членов совета ЕЦБ, вероятно, проголосуют за сохранение ключевых ставок».

Отчет по розничным продажам в США за август

В четверг Бюро переписи населения США опубликует отчет о розничных продажах за август, который является опережающим индикатором потребительских расходов. Аналитики рынка предполагают, что розничные продажи выросли всего на 0,2%, тогда как в июле они выросли на 0,7%. Ожидается, что данные по розничным продажам в сочетании с отчетом по инфляции будут тщательно изучены правлением Федеральной резервной системы во время подготовки к следующему совещанию по установлению процентных ставок.

В отчете Deloitte говорится, что праздничные продажи в Соединенных Штатах, по оценкам, будут расти самыми медленными темпами за последние пять лет, поскольку сокращение сбережений домохозяйств и опасения по поводу дальнейшей судьбы экономики побуждают потребителей тратить меньше. Тем не менее, прогнозируется, что покупки онлайн вырастут примерно на 11%, опережая тенденции последних двух лет.

Отчет о розничных продажах в Китае за август

Розничные продажи станут темой для разговоров в Китае в пятницу, поскольку Национальное бюро статистики страны, как ожидается, опубликует отчет о розничных продажах за август. Согласно прогнозу, в августе розничные продажи выросли на 2,8%, немного превзойдя темпы роста на 2,5%, зафиксированные в июле.

В публикации Народного банка Китая (НБК) говорится, что банк будет уделять пристальное внимание эффекту финансовой политики, поскольку инфляция вернулась на положительную территорию, согласно последнему набору данных, опубликованному в августе.

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