ЕЦБ, вероятно, начнет сокращение баланса раньше, чем ожидалось

Ноябрь 29, 2023 14:02

Комментарии членов правления Европейского центрального банка по поводу сокращения баланса банка привели к бурным обсуждениям среди экономистов, поскольку процентные ставки в евроблоке, вероятно, сохранятся «высокими на более длительный период».

Сегодня утром новозеландский доллар вырос на 1% и достиг четырехмесячного максимума, хотя РБНЗ сохранил стоимость заимствований без изменений, поскольку правление центрального банка отметило, что «если инфляционное давление окажется сильнее, чем ожидалось, ставку, вероятно, придется снова увеличить».

Сегодня позже Бюро экономического анализа США опубликует предварительные данные о темпах роста ВВП в третьем квартале 2023 года, которые, как ожидается, составят 5% в годовом исчислении.

В четверг Евростат опубликует предварительный отчет по инфляции потребительских цен за ноябрь. Аналитики рынка ожидают, что общая инфляция составит 2,7% в годовом исчислении.

ЕЦБ обсуждает сокращение баланса

Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель заявил, что центральный банк еврозоны должен сократить свой баланс, что можно сделать путем продажи облигаций, которые хранились там в последние несколько лет. Экономисты предполагают, что сокращение баланса ЕЦБ увеличит рыночное предложение, а процентные ставки будут оставаться высокими в течение более длительного времени, укрепляя единую валюту по отношению к доллару США.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила Европейскому парламенту, что банк рассмотрит возможность ускорения сокращения баланса, прекратив последнюю покупку облигаций раньше, чем планировалось. Некоторые политики ЕЦБ высказались в пользу таких действий, поскольку считают, что покупка облигаций усиливает инфляционное давление, зафиксированное в еврозоне. Следует отметить, что Федеральная резервная система и Банк Англии прекратили покупку облигаций.

Deutsche Bank прогнозирует снижение ставок ФРС на 175 б.п. в 2024 году

Аналитики Deutsche Bank (DB) в своем отчете предположили, что ФРС может продолжить снижение процентных ставок на 175 базисных пунктов в течение 2024 года. В частности, экономисты DB прогнозируют, что правление ФРС снизит ставки на 50 базисных пунктов на своем заседании в июне 2024 года, а оставшиеся сокращения на 125 б.п. произойдут во второй половине года.

В отчете, опубликованном агентством Reuters, упоминается, что экономика США, вероятно, столкнется с легкой рецессией в первой половине следующего года, и отмечается следующее: «Мы считаем, что в первой половине года экономика переживет период спада, что приведет к более агрессивному режиму сокращения, начиная с середины года». Аналитики DB предполагают, что уровень безработицы в США может вырасти до 4,6%, но отмечают, что, если экономика окажется более устойчивой, чем прогнозировалось, ФРС, возможно, будет осуществлять меньшие сокращения.

НБК заявила, что состояние китайской экономики улучшается

Управляющий Народного банка Китая Пань Гуншэн заявил, что китайская экономика продолжает набирать обороты, в то время как инфляция потребительских цен сокращается. Глава НБК предложил стране сосредоточиться на формировании новых драйверов роста и отметил, что достижение устойчивого роста в 2024 году возможно.

В своем выступлении Пань Гуншэн упомянул, что НБК облегчит финансовым учреждениям ведение бизнеса в Китае, и подчеркнул, что денежно-кредитная политика центрального банка останется адаптивной.

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.