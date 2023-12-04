Инфляция в еврозоне снизилась, ЕЦБ рассматривает возможность сокращения баланса

Декабрь 04, 2023 12:00

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обвиняют в том, что он затягивал принятие мер для борьбы с инфляционным давлением, наблюдавшемся осенью 2021 года. Обсуждение продолжается, а некоторые аналитики предполагают, что быстрое принятие действий могло ограничить рост инфляции и Центральному банку еврозоны не пришлось бы поднимать процентные ставки настолько высоко.

Хотя общая инфляция в последние несколько месяцев снижается, базовая инфляция остается на более высоком уровне. Несмотря на снижение инфляции, ЕЦБ, похоже, продолжит ужесточение монетарной политики в будущем.

ЕЦБ рассматривает возможность сокращения баланса

Несколько дней назад ЕЦБ заявил, что рассматривает возможность сокращения баланса центрального банка еврозоны раньше, чем ожидалось. Баланс ЕЦБ полон облигаций, которые были куплены во время последнего финансового кризиса и периода пандемии. Это делалось для вливания средств на европейские рынки, которые испытывали трудности.

Йоахим Нагель, член правления ЕЦБ, заявил, что центральный банк еврозоны должен сократить свой баланс. Это можно сделать, продав большое количество облигаций, которые хранились там несколько лет. Экономисты считают, что сокращение баланса ЕЦБ приведет к увеличению предложения на рынке, а процентные ставки будут оставаться высокими дольше, что укрепит евро по отношению к доллару США.

Кристин Лагард, глава ЕЦБ, сообщила Европейскому парламенту, что банк может прекратить последние покупки облигаций раньше запланированного срока, чтобы ускорить сокращение баланса. Некоторые представители ЕЦБ заявили, что поддерживают это решение, поскольку считают, что покупка облигаций усиливает ценовое давление в еврозоне. Важно отметить, что Федеральная резервная система и Банк Англии больше не покупают облигации.

Количественное ужесточение или нормализация баланса

Продажа облигаций или отказ от реинвестирования в них приведет к переизбытку предложения и падению их цен, поскольку существующий спрос, скорее всего, не будет достаточным. Экономисты называют этот процесс «количественным ужесточением» и отмечают, что сокращение баланса может иметь тот же эффект, что и повышение процентных ставок. Например, когда Федеральная резервная система решила сократить свой баланс в августе 2023 года, некоторые аналитики заявили, что сокращение на 1 трлн долларов США будет равно повышению стоимости заимствований на 0,25%. Сокращение баланса ЕЦБ может укрепить евро по отношению к доллару США и британскому фунту.

Инфляция в еврозоне в ноябре снизилась сильнее, чем ожидалось

В ноябре предварительные данные по ИПЦ в Испании и Франции оказались ниже ожидавшихся, тогда как общая инфляция зафиксировала рост на 2,4%, превзойдя ожидания аналитиков.

Аналитики ING отметили: «Они указывают на большее, чем ожидалось, снижение сегодняшней предварительной оценки еврозоны. Для Европейского центрального банка это означает, что 2024 год может принести первое снижение ставок. Однако произойдет ли это уже при нынешних рыночных ценах, остается под вопросом. Первое снижение ставок в апреле почти полностью учтено. В целом ожидается сокращение на 110 б.п. за весь год».

Экономисты Deutsche Bank Research подчеркнули, что показатели инфляции зафиксировали большее падение, чем ожидалось, включая базовую инфляцию, которая оставалась устойчиво высокой, несмотря на принятые ЕЦБ меры в предыдущие месяцы. В беседе с журналистами они заявили, что «уже третий месяц подряд инфляция в еврозоне удивляет рынки и аналитиков, поскольку сегодня она сильно ослабла. Ноябрьские данные по инфляции подтвердили, что ценовое давление быстро снижается по всем компонентам инфляционной корзины. Это подтверждает, что внутренняя инфляция в еврозоне замедляется гораздо быстрее, чем прогнозировалось ЕЦБ несколько месяцев назад».

Отчет Commerzbank был менее оптимистичен в отношении снижения процентных ставок в еврозоне. Аналитики немецкого банка написали, что: «В инфляция в еврозоне упала на 0,5 процентных пункта, достигнув 2,4% в ноябре, что является гораздо более сильным снижением, чем ожидалось. Особенно неожиданным было резкое падение уровня инфляции в сфере услуг. Базовая инфляция также снизилась с 4,2% до 3,6%. Сегодняшние данные, вероятно, станут очередным подтверждением слухов о том, что ЕЦБ вскоре снизит свою ключевую процентную ставку. Однако мы считаем, что пока рано заявлять о победе над инфляцией, учитывая сильный рост зарплат».

Торговля евро и управление рисками

Будучи начинающим трейдером, вы, возможно, часто видели валютные пары евро-доллар США (EUR/USD) и евро-британский фунт (EUR/GBP) в торговых новостях, поскольку они являются одними из самых популярных валютных пар.

Однако прежде чем добавлять эти валютные пары в свой портфель, вы должны помнить, что торговля сопряжена с риском. Разумный способ восполнить недостаток знаний о трейдинге у новичка — начать обучение. В Интернете вы найдете большое количество качественных обучающих материалов, которые вы можете прочитать или посмотреть, например, статьи, практические руководства, вебинары или видео, подготовленные опытными трейдерами. Если эти материалы предоставляются регулируемым брокером, вы можете быть уверены, что получаемая вами информация соответствует стандартам качества.

Начиная обучение трейдингу, вам обязательно следует обратить внимание на изучение инструментов управления рисками. При правильном использовании инструменты управления рисками снижают вероятность потери средств в случае, если рынки пойдут начнут двигаться против вас. Кроме того, инструменты управления рисками могут оказаться ценным активом при построении и применении вашей торговой стратегии. Научиться использовать инструменты управления рисками должно быть одной из первостепенных целей каждого начинающего трейдера, если он хочет быть готовым к падениям на рынке.

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