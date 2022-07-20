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Перспективы экономики еврозоны зависят от следующего шага ЕЦБ

Июль 20, 2022 12:44

Перспективы экономики еврозоны зависят от следующего шага Европейского центрального банка (ЕЦБ), который достиг переломного момента в проведении мягкой денежно-кредитной политикой и борьбе с инфляцией. Ориентир по процентной ставке ЕЦБ на момент написания статьи составляет 0% в то время как в июне инфляция выросла до 8,6% в годовом исчислении.

Центральный банк, похоже, осознает риски и впервые за 11 лет склоняется к повышению процентной ставки на 0,25-0,50%. Заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике состоится завтра, в четверг, 21 июля.

Евро укрепился на слухах о том, что ЕЦБ примет решение о более резком варианте повышения ставки на 0,5%, но валюте предстоит пройти долгий путь восстановления после месяцев слабости по отношению к доллару США. Вероятнее всего, если ЕЦБ не предпримет решительных действий, торговые рынки потеряют уверенность, и евро может столкнуться с очередными массовыми продажами.

Поскольку ЕЦБ ужесточает свою политику, среди стран-членов G7 остался лишь один банк – Банк Японии, который до сих пор придерживается «голубиной» риторики. Хотя это, конечно, может измениться после июльского заседания Банка Японии, которое пройдет 21 июля, в тот же день, что и ЕЦБ. Если Банк Японии предпримет какие-либо неожиданные действия, это отразится на валютных парах с JPY.

Что касается других торговых новостей, сегодня утром Великобритания опубликовала данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за июнь. Согласно прогнозам, контрольный показатель должен был вырасти с 9,1%  до 9,3%, однако фактический результат составил 9,4%. В связи с этим, возможно, многие будут ожидать от Банка Англии очередного повышения процентной ставки.

Сегодня Банк Канады сообщит о результатах индекса потребительских цен за июнь. Ожидается, что инфляция вырастет с 6,1% до 6,7% в годовом исчислении.

Что касается новостей о сезоне отчетов, то сегодня производитель электромобилей Tesla опубликует отчет о доходах за второй квартал. Акции компании переживали сильные потрясения на фоне новостей о намерении Маска приобрести Twitter. Вспышки COVID-19 в Китае, негативно отразившиеся на автомобильной промышленности, не помогли делу. Кроме того, конфликт в Украине вызвал рост цен на сырье, что могло повлиять на итоговую прибыль.

Ожидается, что эти неблагоприятные экономические и геополитические обстоятельства привели к падению доходов Tesla за этот период.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Автор финансовых текстов

Сара Фенвик обладает опытом работы в журналистике и средствах массовой информации. Она работала корреспондентом, освещая новости Швейцарской фондовой биржи, а также на протяжении 15 лет является автором текстов в сфере финансов и экономики.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova