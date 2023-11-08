Доллар США укрепился в преддверии выступления Джерома Пауэлла

Ноябрь 08, 2023 14:35

Сегодня доллар США укрепился по отношению к своим конкурентам, поскольку рынки ожидают выступления Джерома Пауэлла, которое должно состояться чуть позже. Выступление председателя ФРС на конференции в Вашингтоне будет внимательно изучено экономистами, которые попытаются найти новые подсказки в отношении следующего политического шага центрального банка.

Цены на нефть упали до уровня, близкого к трехмесячному минимуму, на фоне растущих опасений по поводу падения спроса в США и Китае. Товарные аналитики ING отметили, что рынок явно меньше обеспокоен возможными перебоями в поставках на Ближнем Востоке и вместо этого сосредоточен на нарушении баланса.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что первое снижение ставок Банка Англии в августе 2024 года «не кажется ему необоснованным». Комментируя денежно-кредитную политику, он добавил: «Если мы будем проводить ограничительную политику слишком долго, есть опасность того, что мы вступим в рецессию, чрезмерное замедление экономики».

Октябрьский отчет по индексу потребительских цен Китая

Национальное бюро статистики (НБС) опубликует данные по инфляции Китая в октябре. Экономисты ожидают, что общая инфляция составит -0,1% в годовом исчислении и 0% в месячном исчислении. Возврат к дефляции после сверхнизкого роста в августе и 0%-го показателя индекса потребительских цен в сентябре повлияет на меры правительства по восстановлению доверия к экономике Китая. Экономика Китая остается в хрупком состоянии из-за слабого доверия потребителей и серьезного кризиса ликвидности в секторе недвижимости.

Предварительные данные по ВВП Великобритании за III квартал 2023 г.

Национальная статистическая служба (ONS) опубликует предварительные данные по ВВП за третий квартал 2023 года в пятницу. Аналитики ожидают, что темпы роста ВВП составят 0,5% в годовом исчислении и -0,1% в квартальном исчислении. Экономисты предполагают, что сокращение ВВП могло произойти в свете того, что предприятия сократили свою деятельность на фоне ослабления потребительского спроса.

Совет управляющих Банка Англии предположил, что до 2025 года рост экономики, скорее всего, составит 0%, при этом инфляция снизилась до 6,7%, но пока далека от целевого показателя Банка Англии в 2%. Ожидается, что 22 ноября канцлер Великобритании Джереми Хант выступит с заявлением, согласно которому правительство исключит сокращения подоходного налога.

Commerzbank: цены на золото, скорее всего, достигнут отметки $2000

Поскольку цены на золото продолжают падать с прошлой пятницы, аналитики Commerzbank предполагают, что драгоценный металл теряет часть своей «геополитической премии». В своем отчете для инвесторов они отмечают: «Доллар США и доходность облигаций в настоящее время не являются основными драйверами цены на золото. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и связанный с этим спрос на золото как на актив-убежище сыграли ключевую роль в подъеме его стоимости с начала октября. Поскольку конфликт до сих пор не получил дальнейшей эскалации, несмотря на наступление израильской армии в секторе Газа, цена на золото снова падает. Похоже, что на данный момент 2000 долларов США – максимально возможная цена золота».

С другой стороны, экономисты ANZ отметили в своем отчете, что покупка золота центральными банками по всему миру остается фактором поддержки цен на него. В качестве примера в их отчете подчеркивается: «Китай пополнил свои золотые резервы в октябре (12-й месяц подряд), при этом, согласно официальным данным, резервы страны выросли примерно на 740 000 унций (~23 тонны)».

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