Доллар США оказывает давление на валюты развивающихся рынков

Февраль 12, 2024 12:01

Трейдеры, возможно, не так часто включают валюты развивающихся рынков в свои стратегии, но среди трейдеров, которые хотели бы диверсифицировать свои валютные торговые портфели, они приобретают некоторую популярность.

Большинство развивающихся рынков являются крупными с точки зрения потребительских показателей, что делает их привлекательными для инвесторов и формирует тесную связь между их валютами и основными валютами, такими как доллар США и евро.

В этой статье у вас будет возможность узнать больше о связи между одними из самых популярных валют развивающихся рынков, такими как южноафриканский рэнд (ZAR), мексиканское песо (MXN), турецкая лира (TRY) и долларом США (USD), а также каковы прогнозы на этот год.

Доллар США укрепился в начале 2024 года

Опрос агентства Reuters, опубликованный 7 февраля, показал, что валютам развивающихся рынков в этом году, вероятно, будет трудно укрепить позиции по отношению к доллару США. Причина заключается в том, что финансовые данные, поступающие из США, говорят о том, что экономика столкнулась с влиянием результатов жесткой денежно-кредитной политики, проводимой ФРС, но пока остается устойчивой, особенно сектор рынка труда.

Хотя в последние месяцы инфляция снизилась, сильные отчеты из различных секторов экономики, похоже, говорят о том, что снижение ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) произойдет позже. Инструмент CME Fedwatch показывает, что вероятность снижения стоимости заимствований на следующем заседании Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), запланированном на 20 марта, составляет всего 20% (на момент написания статьи).

В результате индекс доллара США (DXY), который измеряет силу валюты США по отношению к корзине шести основных валют, достиг трехмесячного максимума в первую неделю февраля, увеличившись на 2,68% с начала года. Это одно из лучших начал года для доллара за последние десятилетия.

Южноафриканский рэнд: откладывание реформ наносит ущерб экономике

Ни для кого не секрет, что экономика Южной Африки столкнулась с проблемами, поскольку реформы застопорились, а постоянные отключения электроэнергии нанесли ущерб производительности, что происходит из-за отсутствия технического обслуживания энергосистемы.

Fitch Ratings прогнозирует ускорение роста реального ВВП до 0,9% в 2024 году и до 1,3% в 2025 году с 0,5% в 2023 году. Однако аналитики подчеркнули критические проблемы экономики: «РДЭ Южной Африки на уровне «BB-» сдерживается низким ростом реального ВВП, высоким уровнем неравенства, высоким и постоянно растущим соотношением государственного долга к ВВП, а также скромной бюджетной консолидацией. Росту препятствует дефицит электроэнергии, который, как ожидается, сохранится в ближайшей и среднесрочной перспективе, хотя и в меньших масштабах, чем в последние месяцы, а также трудности в логистическом секторе».

Источник: Admirals MetaTrader 5. USD/ZAR, Daily – Диапазон данных: с 29 сентября 2023 г. по 9 февраля 2024 г. по состоянию на 9 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Экономисты Недбанка ожидают, что южноафриканский рэнд будет оставаться под давлением до тех пор, пока не пройдут местные выборы и не будет определена траектория бюджетной политики. Южноафриканский рэнд упал по отношению к своим основным конкурентам в 2023 году из-за глобальных факторов, но внутренние влияния и политические проблемы могут сыграть значительную роль в 2024 году. В отчете Недбанка говорится, что Южно-Африканский резервный банк (SARB) может начать снижать ставки в июле, а также: «SARB может перенести первое сокращение на май, если ранд сохранит стабильность в преддверии выборов, а США начнут смягчение денежно-кредитной политики раньше, чем многие ожидают».

Источник: Admirals MetaTrader 5. USD/ZAR, Monthly – Диапазон данных: с 1 мая 2016 г. по 9 февраля 2024 г. по состоянию на 9 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Аналитики, беседовавшие с журналистами Reuters, отметили, что «длительный рост курса доллара США, возможно, вызвал некоторую слабость (ранда), но рэнд не превратится в популярную валюту для покупки, если государство не предпримет решительные меры по реформированию».

Мексиканское песо: президентские выборы могут вызвать рост волатильности

Как и выборы в ноябре в США, в Мексике на 2 июня запланированы собственные президентские выборы. Мексика стала ведущим импортером товаров в Соединенные Штаты, обогнав Китай впервые за последние двадцать лет. По данным Министерства торговли США, общая стоимость товаров, импортированных из Мексики, выросла на 5% в 2023 году.

Источник: Admirals MetaTrader 5. USD/MXN, Monthly – Диапазон данных: с 1 мая 2016 г. по 9 февраля 2024 г. по состоянию на 9 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

По мнению аналитиков ING, мексиканское песо является одной из валют, выделяющихся из группы развивающихся рынков. В отчете они отмечают: «Хотя в Мексике в настоящее время реальные процентные ставки очень высокие – 6% с учетом текущей инфляции – и небольшое снижение вряд ли нанесет серьезный ущерб. В то же время движение цены MXN показывает, что еще слишком рано упускать 11%-ную подразумеваемую доходность песо из-за угрозы того, что Дональд Трамп может быть или не быть избран президентом в ноябре. Мы по-прежнему очень позитивно настроены в отношении песо».

Аналитики Pimco с оптимизмом смотрят на мексиканский песо, отмечая: «Фундаментальные показатели для нас важнее любой краткосрочной волатильности. Мы смотрим на более фундаментальные составляющие мексиканской экономики. Несмотря на некоторую волатильность из-за выборов, фундаментальные показатели по-прежнему очень хорошие».

Источник: Admirals MetaTrader 5. USD/MXN, Daily – Диапазон данных: с 28 сентября 2023 г. по 9 февраля 2024 г. по состоянию на 9 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Комментируя планы Банка Мексики по процентным ставкам, аналитики Commerzbank заявили: «Реальная экономика сейчас явно демонстрирует результаты воздействия высоких процентных ставок. В зависимости от того, как много сегодня доказательств того, что снижение ставок неизбежно, песо может оказаться под давлением. Но даже если намеков нет, первое снижение ставок в марте кажется вполне вероятным на данный момент, учитывая динамику базовой инфляции и замедление экономического роста. Если, конечно, инфляция снова не выйдет из-под контроля».

Турецкая лира: дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики уже близко?

Поскольку турецкие политические власти вмешивались в решения Центрального банка Турецкой Республики (ЦБРТ) относительно денежно-кредитной политики, местная экономика все еще сталкивается с беспрецедентно высокими показателями инфляции.

В своем квартальном отчете, опубликованном 8 февраля, ЦБРТ сохранил прогнозы по инфляции на 2024 и 2025 годы без изменений на уровне 36% и 14% соответственно. По последним официальным данным, годовая инфляция в Турции ускорилась с 64,77% в декабре 2023 года до 64,86% в январе 2024 года.

Источник: Admirals MetaTrader 5. USD/TRY , Daily – Диапазон данных: с 29 сентября 2023 г. по 9 февраля 2024 г. по состоянию на 9 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

На прошлой неделе глава центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан подал в отставку, проработав на этом посту менее года, и его заменил Фатих Карахан. Новый губернатор пообещал сохранить жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не снизится до уровня, соответствующего установленному целевому показателю.

В своем выступлении Карахан сказал: «Мы будем следить за инфляционными ожиданиями и поведением цен. Мы готовы действовать в случае ухудшения прогноза по инфляции. Хотя наша политика начинает приносить результаты, мы будем сохранять нашу позицию до тех пор, пока не добьемся постоянной стабильности цен, снижения инфляции по прогнозируемому пути и не обеспечим устойчивую ценовую стабильность в нашу экономику в среднесрочной перспективе».

Источник: Admirals MetaTrader 5. USD/TRY Monthly – Диапазон данных: с 1 мая 2016 г. по 9 февраля 2024 г. по состоянию на 9 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Согласно отчету Bloomberg, назначение Фатиха Карахана, бывшего экономиста Федеральной резервной системы США, повысило вероятность дальнейшего ужесточения политики, а экономисты Deutsche Bank предполагают, что еще есть возможность для повышения на 250 или даже 500 базисных пунктов, согласно отчету Bloomberg.

Аналитики ING заявили в отчете, что «TRY является одной из очень немногих валют развивающихся рынков с положительной совокупной доходностью по отношению к доллару США в этом году. Учитывая низкую межрыночную волатильность, похоже, что инвесторы стремятся взять на себя валютный риск Турции. Мы также склонны с осторожностью отдавать предпочтение этим стратегиям».

Торговля валютами развивающихся рынков с Admirals

Торговля валютами не ограничивается только основными валютами, такими как доллар США, евро и японская иена. Стратегии могут включать пары, состоящие из валют развивающихся рынков. Независимо от того, торгуют ли начинающие трейдеры основными, минорными или экзотическими валютными парами, они сталкиваются с недостатком знаний и опыта.

Образовательные материалы, такие как статьи, практические руководства, семинары и вебинары дают вам возможность узнать, как опытные трейдеры смотрят на торговлю и как они реагируют на волатильные условия. Знания — это сила, когда речь идет о торговле, особенно когда на кону стоят ваши средства.

Для начинающих трейдеров важно узнать больше об управлении рисками во время торговли. Волатильность рынка бывает высокой, а недостаток опыта может стать препятствием для новичка. Инструменты управления рисками, такие как ордера стоп-лосс и тейк-профит, могут снизить риски при правильном использовании. Эти типы инструментов доступны на самых популярных торговых платформах, поэтому начинающие трейдеры могут попрактиковаться в их использовании, прежде чем делать их частью своих торговых стратегий.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.