Высокие показатели инфляции в Великобритании усиливают давление на Банк Англии

Июнь 21, 2023 14:20

«Суперчетверг» Банка Англии на этой неделе окажется в центре внимания, поскольку ожидаемое решение по процентной ставке может повлиять на валютные пары с британским фунтом. Если Банк Англии снова повысит стоимость заимствований, это станет 13-м повышением подряд.

Инфляция в Великобритании в мае составила 8,7% в годовом исчислении, не изменившись по сравнению с прошлым месяцем. Комментируя данные об инфляции, аналитики PricewaterhouseCoopers (PwC) заявили: «Более высокая инфляция означает, что сокращение доходов населения еще не закончилось, несмотря на рост заработной платы. Это также гарантирует повышение процентной ставки Банком Англии завтра и означает, что повышение процентной ставки в августе, скорее всего, произойдет».

В четверг состоится заседание правления Национального банка Швейцарии (SNB), а инвесторы будут ждать его объявления относительно денежно-кредитной политики. Хотя швейцарская экономика, похоже, не разделяет проблем других экономик Европы, управляющий SNB пообещал контролировать базовую инфляцию, которая поднялась выше целевого показателя центрального банка.

Решение Банка Англии по процентной ставке

В четверг комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике обнародует свое решение по процентной ставке. Опрос Reuters, проведенный 14 июня среди экономистов, показал, что все прогнозирую еще одно повышение ставки центральным банком Великобритании на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании. Пятьдесят два из шестидесяти четырех опрошенных экономистов предположили, что банковская ставка достигнет пика к концу августа, а среднее значение ставки по прогнозам составит 5,00%.

В отчете CNBC, содержащем мнения аналитиков Goldman Sachs (GS), говорится: «GS считает, что комитет банка сохранит относительно голубиный характер своей политики, учитывая жесткое давление на заработную плату и высокую базовую инфляцию, и будет вынужден повышать ставку на 25 базисных пунктов дальше из-за более сильных, чем ожидалось, данных, в конечном итоге достигнув ставки 5,25% с перевесом рисков в сторону повышения».

Аналитики ING написали в отчете, опубликованном 16 июня, что их прогноз — это «повышение ставки на 25 базисных пунктов, скорее всего, поддержанное семью членами комитета, при этом двое (Сильвана Тенрейро и Свати Дхингра) проголосуют за отсутствие изменений. Дальнейшее повышение на 25 базисных пунктов в августе, вероятно, произойдет, если данные по инфляции продолжат указывать на ее рост».

Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке

SNB станет вторым крупным европейским банком, который объявит свое решение по процентной ставке на этой неделе. Большинство рыночных аналитиков ожидают, что правление SNB повысит ставку на 25 базисных пунктов по мере замедления инфляционного давления. Тем не менее, экономисты расходятся во мнениях относительно ожидаемого пика ставки и того, остановится ли SNB на уровне 1,75% или поднимет ставку до 2,0%. Председатель правления SNB Томас Джордан выразил обеспокоенность высоким показателем базовой инфляции, зафиксированным в последние несколько месяцев, хотя инфляция в Швейцарии в целом намного ниже, чем темпы роста потребительских цен в других странах Европы.

В отчете Bank of America говорится: «Мы думаем, что в июне SNB проведет еще одно повышение на 25 базисных пунктов или, возможно, даже на 50 базисных пунктов… и, хотя это будет зависеть от финансовых данных, это, вероятно, станет последним повышением в этом цикле».

Розничные продажи в Великобритании в мае

Всего через день после объявления процентной ставки Банком Англии Национальная статистическая служба опубликует данные по розничным продажам за май. Финансовые аналитики прогнозируют падение на 2,6% в годовом исчислении и на 0,2% в месячном исчислении.

Отчет о розничных продажах Британского розничного консорциума (BRC) показал, что продажи упали до самого низкого уровня за шесть месяцев, несмотря на три праздничных дня в одном месяце.

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