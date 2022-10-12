Чего ожидать от данных по инфляции в США и ЕС на этой неделе

Октябрь 12, 2022 11:42

Начиная со второго квартала, высокие темпы инфляции оказывали негативное влияние на торговлю и инвестиции. Эта неделя не стала исключением: отчеты по индексам потребительских цен (ИПЦ) из США и ЕС должны быть опубликованы в четверг, 13 октября. Участники рынка уже готовятся к возможным сюрпризам.

Чего ожидать от сентябрьских отчетов по ИПЦ

Федеральная резервная система США сосредоточена на базовой инфляции и пытается сделать так, чтобы высокие цены были взяты под контроль во всех секторах, а не только в жилищном секторе, который сократился в последние месяцы. Ожидается, что завтрашний отчет по индексу потребительских цен (без учета продуктов питания и энергии) установится на уровне 0,5% в сентябре по сравнению с 0,6% в августе. Прогнозируется, что результат ИПЦ без учета продуктов питания и энергии составит 6,5% в годовом исчислении по сравнению с 6,3% в сентябре 2021 года.

Если базовая инфляция выросла больше, чем ожидалось, то вероятность того, что центральный банк США продолжит повышать процентные ставки по займам, увеличится. Это повлияет на ипотечный сектор и инвестиционные настроения, которые зависят от доступа к кредитам. Доллар США может получить поддержку на фоне покупок активов-убежищ, к которым он относится.

Учитывая продолжающиеся постковидные экономические изменения и стремление вернуться к нормальной жизни, снижение инфляции маловероятно. Тем не менее, если по какой-то причине инфляция снизится, Федеральная резервная система может смягчить свою агрессивную политику в пользу поддержки более широкого экономического роста.

Крупнейшая экономика еврозоны, Германия, опубликует гармонизированный индекс потребительских цен за сентябрь. Рынок ожидает результаты на уровне 10,9%, а также очередное повышение процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ). Глава европейского центрального банка Кристин Лагард настроена агрессивно в отношении высокой инфляции и планирует продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока высокие цены не будут находиться под контролем.

Поскольку евро ослабло по отношению к доллару США, более низкие, чем ожидалось, результаты могут поддержать единую валюту еврозоны. Опять же, если результаты ИПЦ окажутся выше ожидаемых, это может оказать дополнительное понижательное давление на EUR.

Отчет по индексу потребительских цен Китая также будет опубликован в четверг, и по мнению аналитиков, его значение вырастет с 2,5% в сентябре 2021 года до 2,8% в сентябре этого года. Политика абсолютной нетерпимости к COVID замедлила промышленное производство и инфляционный эффект, наблюдаемый в других странах, тем не менее, цены, похоже, ползут вверх. Любые неожиданности во время завтрашнего выхода торговых новостей могут повлиять на валютные кросс-курсы с CNY.

Полезная информация

Всегда ли темпы инфляции так сильно влияют на рынки? И да, и нет. Все зависит от экономических условий и денежно-кредитной политики. Если инфляция превышает 2%, большинство центральных банков начинают повышать процентные ставки, чтобы держать расходы и спрос под контролем. Если она ниже 2% и экономика ослабевает, многие центральные банки решат снизить процентные ставки, чтобы стимулировать расходы и инвестиции.

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