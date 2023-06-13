Отчет по CPI в США: решающее значение для решения ФРС по ставке

Июнь 13, 2023 15:48

Инвесторы сосредоточились на отчете по индексу потребительских цен в США за май, который будет опубликован всего за 24 часа до того, как ФРС объявит о своем решении по процентной ставке. За три месяца (по апрель) уровень безработицы в Великобритании снизился до 3,8%, хотя аналитики ожидали увидеть цифру 4,0%.

Комментируя отчет по безработице, экономисты предположили, что, хотя хорошие данные являются положительной новостью для экономики Великобритании, Банку Англии, возможно, придется поддерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше, чем ожидалось.

Центральный банк Китая объявил о своем решении снизить ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО, намекая на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, вызвав снижение курса юаня до шестимесячного минимума по отношению к доллару США.

Может ли индекс потребительских цен США повлиять на политику ФРС?

Одной из главных публикаций на этой неделе станут данные по CPI в США за май, предоставляемые Федеральным бюро статистики труда США (BLS). Майский отчет по инфляции важен, поскольку он даст больше информации о потребительских ценах, которые примет во внимание ФРС на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике.

Экономисты предполагают, что в последний месяц весны общая инфляция снизилась до 4,1% в годовом исчислении, но базовый индекс потребительских цен, вероятно, остался неизменным на уровне 5,3%. В отчете, опубликованном ING 9 июня, говорится: «Отчет по CPI во вторник может привести к дальнейшему повышению движения цен — в настоящее время консенсус заключается в том, что базовый индекс потребительских цен будет составлять 0,4% в месячном исчислении, но если это показатель достигнет шокирующих 0,5%, этого может быть достаточно, чтобы убедить членов FOMC проголосовать за повышение ставки».

ВВП Великобритании вырос в апреле?

Национальная статистическая служба (ONS) опубликует ежемесячный отчет о ВВП. Аналитики предполагают, что в апреле экономика Великобритании выросла на 0,2% в месячном исчислении, несколько укрепившись по сравнению с мартовским показателем -0,3%.

Британская торговая палата заявила, что экономика страны, вероятно, избежит рецессии. В отчете палаты отмечается: «Мы избежим рецессии, но с большим трудом. Учитывая прогнозируемые слабые темпы роста, существует реальная опасность снова встать путь рецессии». Палата также прогнозирует, что ВВП вырастет на 0,3% в 2023 году.

Конфедерация британской промышленности (CBI) последовала примеру палаты: вместо снижения на 0,4% в этом году, она прогнозирует рост на 0,4%.

Morgan Stanley предполагает, что доллар США может укрепиться

Аналитики Morgan Stanley предполагают, что у американской валюты есть потенциал роста по отношению к конкурентам. В их отчете говорится: «Мы считаем, что у доллара США есть потенциал для дальнейшего постепенного укрепления в этом году. Даже если мировой экономике удастся избежать полномасштабной рецессии, асимметрия реакции центральных банков в сочетании с неутешительными темпами экономического роста указывает на то, что инвесторы, вероятно, сохранят защитную позицию на рынках. Кроме того, возможности для стратегии кэрри-трейд, которые предлагает доллар США, делает его привлекательным вариантом для инвесторов». Тем не менее, трейдеры должны внимательно следить за подобными прогнозами и корректировать свои стратегии, используя имеющиеся в их распоряжении инструменты управления рисками.

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