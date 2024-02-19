Цены на какао достигли рекордного уровня: как отреагировал рынок

Февраль 19, 2024 12:04

В прошедший День святого Валентина шоколад снова стал одним из самых популярных подарков. Продажи шоколада в это время года обычно растут, поскольку спрос на него высок. Чего никто не ожидал, так это беспрецедентного роста цен на какао на сырьевом рынке.

Поскольку в темном шоколаде в качестве основного ингредиента используются какао-бобы, стоит проанализировать поведение какао как торгового товара на рынке за последние несколько месяцев и прогнозы в отношении его стоимости.

Цены на фьючерсы на какао бьют рекорды

12 февраля цены на какао достигли рекордно высокого уровня и составили 6030 долларов США за тонну. В последующие дни цены на какао немного снизились, однако торговались довольно близко к показателю 12 февраля. С начала года цены на фьючерсы на какао выросли более чем на 1000 долларов США, или почти на 40%.

Источник: Admirals MetaTrader 5, US Cocoa (1 метрическая тонна), Daily – Диапазон данных: 3 октября 2023 г. – 16 февраля 2024 г. по состоянию на 16 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Некоторые могут задаться вопросом, почему цены на какао так подскочили, но ответ кроется в слабом предложении. Плохие погодные условия нанесли ущерб посевам какао в Западной Африке, которые отвечают за 75% мировых поставок какао-бобов. Погодное явление Эль-Ниньо, которое оказывает влияние на районы выращивания какао с января и, по прогнозам, продлится до марта 2024 года, привело к более сухим условиям в регионе, что нанесло ущерб урожайности в двух крупнейших странах-производителях какао в мире: Гане и Кот-д'Ивуар.

Monthly – Диапазон данных: 1 мая 2016 г. – 16 февраля 2024 г. по состоянию на 16 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Источник: Admirals MetaTrader 5 , US Cocoa (1 метрическая тонна),– Диапазон данных: 1 мая 2016 г. – 16 февраля 2024 г. по состоянию на 16 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

По данным Международной организации по какао, на долю Африки приходится три четверти мирового производства какао, на американский континент приходится 20%, а 5% приходится на Индонезию и Папуа-Новую Гвинею.

Комментируя рост цен на какао, аналитики ING отметили: «Рынок какао уже находился в условиях дефицита в течение двух предыдущих сезонов, а это означает, что мировые запасы находятся на самом низком уровне с сезона 2015/16 гг.» В своем отчете, опубликованном 15 февраля, они подчеркнули, что регулятор какао Кот-д'Ивуара «приостановил форвардные продажи на сезон 2024/25, пока не появится ясность относительно урожая следующего сезона».

Mondelez и Hershey выражают опасения по поводу цен на какао

Две крупнейшие компании-производители шоколада в мире, Mondelez International и Hershey Company, уже отметили, что рост цен на какао, вероятно, сыграет значительную роль в будущем ценообразовании на продукцию на основе какао-бобов.

Mondelez International: прибыль превзошла ожидания в четвертом квартале 2023 года

Mondelez International — американская международная компания по производству кондитерских изделий, продуктов питания, напитков и закусок. Компания принадлежат популярные бренды шоколада, такие как Milka, Côte d'Or, Toblerone, Cadbury, Green & Black's, Freia, Marabou и Fry's.

Источник: Admirals MetaTrader 5 , Mondelez International Inc. (#MDLZ), Monthly – Диапазон данных: 1 апреля 2016 г. – 16 февраля 2024 г. по состоянию на 16 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



30 января компания опубликовала отчет о прибылях и убытках за четвертый квартал 2023 года. Отчет превзошел ожидания рыночных аналитиков: Mondelez International сообщила о прибыли в размере 950 млн долларов США, а выручка компании за последний квартал прошлого года составила 9,31 млрд долларов США.

Daily – Диапазон данных: 2 октября 2023 г. – 16 февраля 2024 г. по состоянию на 16 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Источник: Admirals MetaTrader 5 , Mondelez International Inc. (#MDLZ),– Диапазон данных: 2 октября 2023 г. – 16 февраля 2024 г. по состоянию на 16 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



В 2024 году Mondelez International продолжит повышать цены на некоторые из своих продуктов для борьбы с инфляцией какао. Генеральный директор компании Дирк Ван де Пут заявил журналистам, что рост цен на какао и сахар заставит Mondelez International пересмотреть цены, хотя последние отчеты о продажах показали падение продаж в Северной Америке на 5,5%.

Повышение цен не является новой стратегией. Цены на шоколад Mondelez в Европе, ее крупнейшем рынке, выросли на 12–15% в 2023 году, сообщил в прошлом месяце генеральный директор компании Дирк Ван де Пут в разговоре с аналитиками Уолл-стрит. Акционеры Mondelez International, такие как Parnassus Investments, подчеркнули, что компании следует «стратегически подходить к повышению потребительских цен в этом году».

Hershey Co.: ценообразование как инструмент управления бизнесом

Mondelez International не единственная компания, рассматривающая возможность повышения цен на продукцию. Руководство Hershey Co также выразило желание скорректировать цены в связи с ростом цен на какао. На прошлой неделе генеральный директор Hershey Co. Мишель Бак заявила: «Учитывая рост цен на какао, мы будем использовать все имеющиеся у нас инструменты, включая ценообразование, для управления бизнесом».

Источник: Admirals MetaTrader 5 , Hershey Co-The (#HSY), Monthly – Диапазон данных: 1 августа 2017 г. – 16 февраля 2024 г. по состоянию на 16 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



Hershey Co. — транснациональная кондитерская компания со штаб-квартирой в Пенсильвании, США. Некоторые из продуктов компании — Kit Kat, Hershey, M&M, Dream, Dagoba Organic Chocolate и другие.

Daily – Диапазон данных: 24 октября 2023 г. – 16 февраля 2024 г. по состоянию на 16 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Источник: Admirals MetaTrader 5 , Hershey Co-The (#HSY),– Диапазон данных: 24 октября 2023 г. – 16 февраля 2024 г. по состоянию на 16 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



Согласно отчету Reuters, Hershey Co. «наметила новую двухлетнюю программу реструктуризации, которая позволит сэкономить около 300 млн долларов США до уплаты налогов после прогнозирования годовых продаж и прибыли ниже ожиданий Уолл-стрит». Отчет о прибыли компании показал, что чистый объем продаж в четвертом квартале 2023 года составил 2,66 млрд долларов США, что не соответствует оценкам в 2,71 млрд долларов США. Объемы органических продаж упали на 6,6%, поскольку потребители, пострадавшие от высоких показателей инфляции, сократили расходы на дорогой шоколад и конфеты.

Руководство Hershey Co. прогнозирует, что чистые продажи в 2024 году вырастут на 2-3% в годовом исчислении по сравнению с оценками аналитиков на уровне 3,4%.

Торговля какао с Admirals

Цены на такие сырьевые товары, как какао, подчиняются правилам спроса и предложения. Скачки цен, подобные тому, который наблюдался в отношении какао, делают сырьевые товары привлекательными для начинающих трейдеров. Тем не менее, принятие правильных решений требует опыта и досконального знания того, как работает торговля.

Начинающим трейдерам следует компенсировать недостаток опыта, изучая, как нужно строить надежную торговую стратегию. Брокеры обычно предлагают доступ к образовательным материалам, таким как статьи, практические руководства и вебинары, которые помогают трейдерам улучшить свои навыки. Изучение торговых механизмов является одним из столпов разработки комплексного торгового плана, который должны учитывать начинающие трейдеры.

Трейдерам, которые только начинают свой путь, следует научиться использовать инструменты управления рисками, такие как ордера стоп-лосс и тейк-профит. Эти инструменты доступны на самых популярных платформах, таких как MT4 и MT5. Хотя инструменты управления рисками не могут искоренить риск, они могут его снизить, помогая начинающим трейдерам ограничить потери в случае, если рынки начнут двигаться против них.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.