Торговля серебром: что нас ждет впереди?

Февраль 02, 2023 17:08

Серебро является одним из самых торгуемых сырьевых товаров в мире. Серебро, как правило, сохраняет свою долгосрочную стоимость, и, как и золото, оно обычно «набирает силу» в среде с низкими процентными ставками. В то время как золото сохраняет статус лидера среди сырьевых товаров у трейдеров, серебро может стать альтернативным вариантом для тех, кто хочет открыть для себя мир торговли сырьевыми товарами.

В этой статье мы поделимся с вами ценной информацией о торговле серебром и поможем вам обрести новые знания об этом товаре.

Интересные факты о серебре

Скорее всего, мало кто из трейдеров знает, что первая в мире валюта была изготовлена из серебра более сорока веков назад. Согласно найденным архивам, древние египтяне назвали его «белым металлом». Некоторые историки предполагают, что в эпоху Древнего царства серебро было даже дороже золота, однако на этот счет существуют разные мнения.

Серебро использовалось для чеканки монет и создания слитков. Однако серебро может использоваться во многих областях, таких как производство солнечных батарей и полупроводников, а также ювелирных изделий и украшений.

Серебро встречается в природе в виде руды, в которой присутствуют другие металлы. Крупнейшие серебряные рудники в мире находятся в Мексике, Китае и Перу. Мексика является ведущей страной-производителем, и эксперты считают, что она нарастит свою добычу в 2023 году, при этом Перу обладает крупнейшими запасами серебра.

Цены на серебро и их колебания

В целом цены на серебро за унцию намного ниже, чем на золото. 1 февраля унция серебра стоила 23,56 доллара США, а унция золота — 1929 долларов США. Несмотря на то, что цены на золото привлекают внимание инвесторов и трейдеров, серебро является хорошей альтернативой для тех, кто хочет диверсифицировать свои торговые портфели.

Источник: Admirals MetaTrader 5, XAG/USD, Monthly – Диапазон данных: 1 июля 2016 – 2 февраля 2023 года, по состоянию на 2 февраля 2023 года. Прошлые результаты не являются индикатором будущих результатов.

За последние 3 года цены на серебро претерпевали серьезные колебания. После достижения двухлетнего минимума 1 марта 2020 г. цена на серебро выросла, достигнув в начале августа 2020 г. семилетнего максимума. Хотя в первом квартале 2022 г. стоимость серебра выросла, за следующие несколько месяцев цена драгоценного металла упала с 25,61 доллара США (10 апреля) до 18,03 доллара США (28 августа) за унцию.

Источник: Admirals MetaTrader 5, XAG/USD, Daily – Диапазон данных: 20 сентября 2022 – 2 февраля 2023 года, по состоянию на 2 февраля 2023 года. Прошлые результаты не являются индикатором будущих результатов.

Четвертый квартал 2022 года оказался благоприятным для серебра: цена выросла с 18,25 доллара США (14 октября) до 28,89 доллара США (29 декабря). 2 февраля 2023 года серебро торговалось по цене 24,43 доллара США за унцию.

Серебро: прогноз рыночных аналитиков

Поскольку сектора промышленности возобновили свою работу после периода пандемии, стала очевидной проблема недостаточного предложения серебра. В беседе с CNBC аналитики предположили, что в 2023 году из-за нехватки сырья цены на серебро могут достичь уровня в 30 долларов США за унцию. Следует отметить, что в последний раз цены на серебро достигали отметки в 30 долларов за унцию в феврале 2013 года.

В отчете CBNC говорится, что спрос на серебро, вероятно, вырастет на 15% в следующие 5 лет, поскольку ожидается увеличение производства в автомобильной и электронной промышленности. Опрос, проведенный торговой группой Silver Group, показал, что предложение серебра в результате его добычи в 2022 году составило 843,2 млн унций, что значительно ниже пикового значения этого десятилетия в 900 млн унций, достигнутого в 2016 году.

Однако некоторые аналитики выражают обеспокоенность. Они отмечают, что большая часть спроса на серебро связана с промышленным производством, на которое могут повлиять опасения начала рецессии. Поэтому они предполагают, что цены на серебро могут упасть до 18 долларов США за унцию, если Федеральная резервная система США продолжит ужесточать свою денежно-кредитную политику, а инфляция снизится быстрее, чем ожидает рынок, особенно если экономика США столкнется с рецессией.

Управление рисками в торговле является обязательным

Знание – сила, когда речь идет о трейдинге. Потеря капитала возможна, если движение цены актива сильно отличается от вашего прогноза. Когда вы правильно управляете своим риском, вы берете под контроль сумму своих средств, которую вы можете потерять в результате совершения сделки или группы сделок, за счет ограничений.

Чтобы спланировать успешную торговую стратегию, вы должны сначала ознакомиться с рынком. Кроме того, вам необходимо знать способы управления рисками, которые предлагает ваш брокер, и научиться их использовать. Даже если наихудший вариант развития событий станет реальностью, вы все равно сможете снизить риск, если у вас для этого есть план.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.