Пока нефть продолжает расти, Уолл-стрит переживает падение, а затем восстанавливается
2022 год принес неопределенность на фондовые рынки, а вчера, после событий в Восточной Европе, высокая волатильность нанесла по ним очередной удар.
В среду после завершения торговой сессии в минусе все основные индексы Уолл-стрит снова упали на открытии торгов в четверг. Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq подешевели на 1–2 % в начале торговой сессии.
Однако примечательно, что все три индекса завершили день с ростом на 0,28%, 1,5% и 3,34% соответственно после того, как во время сессии инвесторы вновь показали готовность идти на риск.
Поскольку растущая неопределенность охватывает мировые рынки, трейдеры и инвесторы должны быть готовы к увеличению волатильности, а вместе с ней и риска. Показателем недавнего всплеска волатильности является индекс волатильности CBOE (VIX), иногда называемый «индексом страха», который измеряет ожидаемую волатильность на основе цен опционов, входящих в состав S&P 500.
Волатильность считается высокой, когда значение VIX выше 20. Вчера индекс завершил день на уровне чуть выше 30.
Рост нефти и доллара США
Поскольку неопределенность привела к росту волатильности на фондовых рынках, цены на нефть и доллар США выросли.
Доллар США долгое время оставался фаворитом среди активов-убежищ в периоды рыночных потрясений, и вчера он ожидаемо подорожал. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к конкурирующим валютам, завершил день ростом на 0,93%, при этом в течение дня он поднимался на 1,6%.
Движение золота, еще одного популярного актива-убежища, во время вчерашней торговой сессии олицетворяло неуверенность и нерешительность царящие на рынках. Несмотря на то, что внутридневная цена почти достигла 1975 долларов США, что на 3,5% выше цены закрытия предыдущего дня, она завершила сессию на отметке 1903 доллара США, т.е. с небольшим убытком. Хотя за месяц цена на золото выросла почти на 6%.
Сырая нефть двигалась по восходящей траектории с момента падения в начале пандемии коронавируса в марте 2020 года. Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 80 долларов США, затем в 90 долларов США, а вчера поднялась выше 100 долларов США за баррель впервые с 2014 года, практически достигнув отметки в 105 долларов за баррель в течение дня.
Тем не менее, в конечном итоге цена установилась и завершила торговую сессию на уровне 98,26 доллара США, прибавив 1,12% за день, и сегодня утром продолжила рост.
Цены на нефть поддерживаются растущим спросом в свете восстановления экономики, ослабления ограничений, введенных в связи с Covid-19, и особенно суровой зимы в северном полушарии. Что касается предложения, то члены ОПЕК+ постоянно сдерживали темпы производства, в то время как в цепочке поставок по-прежнему наблюдаются проблемы из-за пандемии.
Такой расклад привел к тому, что в течение последних месяцев сырая нефть набирала силу. Последний всплеск цен произошел в момент, когда напряженность в Восточной Европе достигла точки кипения.
Согласно статистическому обзору мировой энергетики за 2021 год, составленному компанией BP, в 2020 году на долю России приходилось более 12% мировой добычи нефти, а это значит, что любое нарушение или угроза прекращения поставок с ее стороны будет иметь серьезные последствия для мировых цен на нефть.
Рост неопределенности в то время, когда предложение нефти уже превышает спрос, вероятно, приведет к тому, что цены будут оставаться высокими и волатильными.
Помните, что в периоды высокой волатильности риски, связанные с торговлей, значительно выше. Крайне важно, чтобы трейдеры, выходящие на рынок в текущих обстоятельствах, применяли надлежащие методы управления рисками, как, например, обязательное использование стоп-лосса.
Торговля во времена неопределенности
Пока мы живем во времена экономической неопределенности, Admirals остается надежным брокером и партнером для вас! Клиенты Admirals могут торговать спокойно, зная, что мы ставим вашу безопасность на первое место. Кроме того, клиенты Admirals получают следующие преимущества:
- Дополнительная защита средств до 100 000 евро для клиентов Admirals Markets Cyprus Ltd. и до 100 000 долларов США для клиентов Admiral Markets AS Jordan Ltd.
- Защита от отрицательного баланса для защиты от неблагоприятных движений на рынке, в результате которых баланс вашего счета может опуститься ниже нуля.
- Конкурентные спреды от 0,5 пункта (в нормальных рыночных условиях)
- Stop Out для автоматической защиты вашего счета от больших убытков
- Расширенные технические возможности для вашей стратегии управления рисками (частичное закрытие ордера и т.д.)
- Настройки защиты от волатильности
И, наконец: торговля и инвестирование с удостоенным наград брокером, который уполномочен вести деятельность и регулируется одними из самых уважаемых органов в мире, такими как Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) и Комиссия по ценным бумагам Иордании (JSC).
Если вы хотите узнать больше о торговле и инвестировании с Admirals или готовы открыть счет, нажмите баннер ниже:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admirals, работающих в рамках торговой марки Admirals (далее «Admirals»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
-
Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.
-
Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admirals не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.
-
С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admirals установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.
-
Анализ подготовлен независимым аналитиком Roberto Rivero, сторонним специалистом (далее «Автор») на основе его личных оценок.
-
Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admirals не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в анализе.
-
Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admirals в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
-
Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.