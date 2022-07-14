Торговые новости для начинающих: Большие данные (Big Data) в трейдинге и инвестировании

Июль 14, 2022 18:02

API, алгоритмы, программные платформы и распространение торговых данных и торговых новостей среди огромного числа людей изменили характер торговли, инвестирования и потребления финансовой информации.

Возьмем, к примеру, новости. Когда вы в последний раз читали печатную газету или держали ее в руках? Вместо этого мы смотрим на экраны своих телефонов, читая финансовые сразу же после их публикации. Удобные уведомления от финансовых СМИ ежеминутно требуют нашего внимания, и многие из них влияют на принятие торговых и инвестиционных решений.

Подобное изменение в поведении стало еще больше заметно среди последних поколений. Только 5% людей, родившихся в конце 1990-х гг., читают печатные газеты; подавляющее большинство читает новости в Интернете.

Big Data (Большие данные)

Каждый день на мировых биржах и в финансовых учреждениях совершаются миллионы сделок и инвестиций. Эта информация объединяется, а затем передается на торговые платформы, такие как MetaTrader 4 и 5 и Webtrader, для моделирования финансового рынка.

Большие данные хранятся и передаются в петабайтах и зеттабайтах; один зеттабайт равен одному триллиону байтов. Исследование Банка международных расчетов (BIS) 2019 года показало, что объем торговли на валютном рынке и внебиржевом рынке деривативов в среднем составлял 6,6 тлрн долларов США в день.

Как видите, этой информации слишком много для одного трейдера, поэтому программное обеспечение было разработано для моделирования финансовых рынков в понятной форме. Трейдеры и инвесторы используют технический анализ на графиках для определения и визуализации рыночных трендов с помощью паттернов, состоящих из свечей или линий.

Исторические данные

Графики содержат огромный объем информации благодаря хранению исторических данных, при этом графики некоторых инструментов стали легендарными. Еще в январе 2015 года, например, валютная пара EURCHF резко обвалилась после того, как Швейцарский национальный банк отменил потолок обменного курса для франка к евро на фоне финансового и экономического кризиса того времени.

Во время этого события, которое можно отнести к событиям типа «черный лебедь», стоимость евро резко упала. Эту ситуацию можно наглядно увидеть на свечном графике ниже. Можете ли вы определить, в какой момент пара EURCHF упала?

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURCHF, Daily – Диапазон данных: с 18 августа 2013 г. по 1 января 2017 г. по состоянию на 14 июля 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Длинная синяя свеча на краю «обрыва» демонстрирует, что во время этого торгового события на рынке господствовали продавцы. Эта простая четкая линия представляет собой миллионы сделок, совершенных в то время по всему миру.

Не волнуйтесь! Будучи трейдером и инвестором, вам не нужно обрабатывать большие данные самостоятельно, потому что инструменты технического анализа уже включены в торговые платформы Admiral. Кроме того, на своем счете вы получите доступ к последним финансовым новостям от Dow Jones, таким образом ваш счет станет настоящим информационным ресурсом.

Наряду с быстрым потоком больших торговых данных существуют технологии, которые помогают управлять рисками, включая ордера стоп-лосс.

Если вы новичок, то вам будет полезно сначала учиться торговать и инвестировать на нашем демо-счете и участвовать в бесплатных вебинарах Admirals. Мы также предлагаем обучающий курс Zero to Hero, и это еще не все. Наши статьи и руководства помогут вам протий путь от новичка до эксперта.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.