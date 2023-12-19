Банк Японии сохранил процентные ставки и политику контроля кривой доходности без изменений

Декабрь 19, 2023 14:44

Во время заседания правления Банк Японии сохранил процентные ставки без изменений, как и ожидали экономисты. Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда отметил, что потребление Японии продемонстрировало некоторую слабость, но в целом продолжает восстанавливаться, добавив, что он хочет увидеть, станет ли рост заработной платы следующей весной достаточно сильным, чтобы поддержать потребление. Уэда также отметил, что «этап снижения ставок ФРС США может оказать влияние на экономику Японии, в том числе на валютные ставки».

Среди других новостей судоходные компании, такие как Maersk и Hapag Lloyd, объявили, что они немедленно отменяют все запланированные рейсы, поскольку ухудшение безопасности в Красном море ставит под угрозу маршруты судоходства. В понедельник цены на нефть выросли на 1%, а затем стабилизировались, при этом аналитики Goldman Sachs предполагают, что компании смогут перенаправить поставки нефти и газа.

Решение Банка Японии по процентной ставке

Банк Японии не преподнес никаких сюрпризов, поскольку сохранил стоимость кредитов и политику контроля кривой доходности без изменений после заседания совета директоров ранее утром.

В объявлении после заседания говорилось: «В условиях чрезвычайно высокой неопределенности, окружающей экономику и финансовые рынки внутри страны и за рубежом, Банк будет терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики, оперативно реагируя на изменения в экономической активности и ценах, а также на финансовые условия».

Аналитики Commerzbank предположили, что «движение пары USD/JPY на самом деле будет зависеть только от доллара США. Другими словами, когда пара USD/JPY падает, речь никогда не идет о силе иены, а всегда о слабости доллара (например, потому что ожидания снижения ставок ФРС растут, как это происходит сейчас). Банк Японии может надеяться только на слабость американского доллара, если хочет укрепления иены».

Отчет по ИПЦ в Канаде

Позже сегодня Статистическая служба Канады опубликует ноябрьский отчет по инфляции. Аналитики ожидают снижения инфляции до 2,9% в годовом исчислении, что на 0,2% меньше октябрьского показателя. Однако ноябрьские показатели инфляции, скорее всего, будут выше целевого показателя Банка Канады по инфляции в 2%.

Более мягкие показатели инфляции будут означать, что политика ужесточения денежно-кредитной политики Банка Канады справляется с ценовым давлением. Канадский доллар торгуется вблизи четырехмесячного максимума по отношению к доллару США, а управляющий Банка Канады Тифф Маклем отметил на прошлой неделе, что «эффекты прошлых повышений процентных ставок будут продолжать проявляться на состоянии экономики, сдерживая расходы и ограничивая рост и занятость. К сожалению, это необходимо для борьбы с сохраняющимся инфляционным давлением. Тем не менее, этот период экономической слабости станет началом пути к более сбалансированной экономике. Мы считаем, что рост и увеличение рабочих мест будут наблюдаться позднее в следующем году, что приблизит инфляцию к целевому показателю в 2%».

Решение НБК по процентной ставке

Ожидается, что Народный банк Китая (НБК) объявит о своем решении по денежно-кредитной политике рано утром в среду. Экономисты предполагают, что НБК сохранит расходы по займам на прежнем уровне. Центральный банк влил в банковскую систему чистые средства в размере 800 млрд юаней (112,02 млрд долларов США) посредством среднесрочных кредитов, что является самым большим месячным увеличением за всю историю.

Аналитики рынка полагают, что НБК продолжит смягчение денежно-кредитной политики в следующем году, чтобы помочь экономике страны. Многие экономисты предполагают, что Китай сохранит адаптивную денежно-кредитную политику, включая меры стимулирования и снижение процентных ставок.

Инфляция в Великобритании за ноябрь

В среду утром Национальная статистическая служба (ONS) опубликует данные по инфляции за ноябрь. Экономисты предполагают, что общий уровень инфляции составит 4,4% в годовом исчислении, снизившись с 4,6%, зафиксированных в октябре. Базовая инфляция, вероятно, составит 5,5% в годовом исчислении, снизившись с 5,7%.

Заместитель управляющего Банка Англии Бен Бродбент заявил: «Вероятно, потребуется более продолжительное и более явное снижение роста заработной платы, прежде чем мы сможем с уверенностью заключить, что наблюдается устойчивый нисходящий тренд». Бродбент также отметил, что «ситуация с безработицей чуть более неопределенная, чем обычно».

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