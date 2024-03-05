Банк Канады примет решение по ставке. Цены на золото растут

Март 05, 2024 14:30

На этой неделе будут опубликованы важные финансовые данные, включая решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке и отчет Nonfarm Payrolls США. Заседание Банка Канады по денежно-кредитной политике состоится в среду, а данные по ВВП Австралии за последний квартал 2023 года будут тщательно изучены аналитиками.

В начале сегодняшнего дня цены на золото выросли почти до трехмесячного максимума, торгуясь выше 2120 долларов США за унцию. Ряд разочаровывающих данных по США, опубликованных в пятницу, и комментарии некоторых членов ФРС поспособствовали росту цен на золото, в то время как аналитики считают, что первое снижение ставок ФРС, возможно, произойдет в июне

Отчет о ВВП Австралии за IV квартал 2023 года

В среду утром Австралийское бюро статистики (ABS) опубликует отчет о ВВП за четвертый квартал 2023 года. Экономисты прогнозируют, что темпы роста ВВП, скорее всего, выросли до 0,3% в месячном исчислении, но они снизились до 1,4% в годовом исчислении.

В отчете ING, опубликованном 29 февраля, говорится: «В последнем квартале 2023 г. мы прогнозируем ВВП на уровне 0,2% в квартальном исчислении, но поскольку показатель частных капвложений за квартал оказался положительным, риски по этому прогнозу уже сместились в сторону повышения. Вклад чистого экспорта в ВВП будет опубликован 5 марта, за день до публикации данных по ВВП, что может поспособствовать повышению прогноза с учетом предположений о материально-производственных запасах, которые, как мы думаем, исчезнут в этом квартале после того, как они ускорили рост в III квартале 2023 г.»

Решение Банка Канады по процентной ставке

Ожидается, что Банк Канады объявит свое решение по процентным ставкам в среду. Экономисты сходятся во мнении, что Банк Канады, скорее всего, воздержится от снижения ставок на данном этапе.

На своем последнем заседании правление Банка Канады выразило сомнения в том, что общая инфляция сможет снизиться и достичь целевого показателя банка в 2% в этом году. Некоторые аналитики рынка предполагают, что Банк Канады может начать снижение ставок в июне, в зависимости от темпов снижения инфляции.

Старший экономист Дежардена Ройс Мендес в беседе с репортерами CTV News заявил: «По крайней мере, я ожидаю, что Банк Канады будет более целостно смотреть на показатели инфляции и признает прогресс, который мы наблюдаем в сдерживании основного инфляционного давления. Если они этого не сделают, я бы воспринял это как очень, очень ястребиный сигнал».

Отчет по индексу потребительских цен в Токио за февраль 2024 г.

По данным Японского статистического бюро, в январе индекс потребительских цен в Токио вырос с 1,8% на 2,6% в годовом исчислении. Это был первый раз, когда ИПЦ в Токио вырос за последние три месяца. Индекс потребительских цен в Токио (без учета свежих продуктов, энергии) упал с 3,3% в первом месяце года до 3,1% в годовом исчислении.

Министр финансов Японии Ёситака Синдо заявил репортерам, что «правительство будет стремиться к тому, чтобы рост заработной платы в Японии превышал инфляцию, и экономика не вернулась к периоду длительного снижения цен». Заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Хидеки Мураи заявил, что Банк Японии должен решить, когда он хочет положить конец отрицательным ставкам, добавив, что заработная плата постепенно растет, а также темпы экономического роста.

PMI в секторе услуг США, февраль 2024 г.

Во вторник Институт управления поставками (ISM) опубликует показатель PMI в секторе услуг за февраль. Аналитики предполагают, что показатель PMI составит 53,0, что ниже показателя 53,4, зафиксированного в январе, но все же указывает на рост.

Значение выше 50 указывает на рост сектора услуг, что может повысить курс доллара США (USD). Значение ниже 50 сигнализирует о том, что активность в секторе услуг снижается, что приводит к ослаблению валюты США.

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