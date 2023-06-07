Решение Банка Канады по ставке. Падение китайского экспорта в мае

Июнь 07, 2023 13:46

Решение Банка Канады по процентной ставке, которое станет известно сегодня, отчеты о росте ВВП Японии и еврозоны за первый квартал 2023 года будут одними из самых важных финансовых отчетов этой недели.

Китайский экспорт упал на 7,5% в мае (впервые за последние 3 месяца), превзойдя ожидаемые 0,4%, как прогнозировали Reuters. Импорт упал на 4,5%, хотя рыночные аналитики ожидали падения на 8,0%.

Данные Австралийского бюро статистики показали, что в первом квартале 2023 года ВВП страны вырос на 2,3% в годовом исчислении, что немного ниже ожиданий аналитиков. Аналитики бюро отметили, что это шестой подряд рост квартального ВВП, но самый медленный рост с момента введения карантинных мер в связи с распространением Covid-19 Delta в сентябре 2021 года.

Решение Банка Канады по процентной ставке

Сегодня вечером Банк Канады объявит о своем решении по процентной ставке. Экономисты предполагают, что, хотя правление Банка Канады пообещало приостановить ужесточение денежно-кредитной политики, рост инфляции может повлиять на его предстоящее решение.

Согласно отчету Reuters, аналитики предполагают, что вероятность повышения на 25 базисных пунктов сегодня составляет почти 40%, вероятность повышения к июлю составляет более 80%, и полностью уверены в повышении к сентябрю. Опрос Reuters показал, что около 65% опрошенных экономистов ожидают, что Банк Канады сохранит ставки на прежнем уровне до конца 2023 года.

Аналитики Scotiabank заявили: «Банк Канады довольно ясно дал понять, что удержание ставки с января основывалось на том, что события будут соответствовать его ожиданиям. Этого явно не произошло. Решительные действия уже должны были быть предприняты, но дальнейшая отсрочка до июля, а затем и августовские праздники, означала бы потерю драгоценного времени».

Рост ВВП Японии в 1 квартале 2023 г.

В четверг правительство Японии опубликует данные по росту ВВП в первом квартале. Аналитики предполагают, что ВВП Японии увеличился на 0,5% в квартальном исчислении и на 1,6% в годовом исчислении.

Аналитики UOB, изучившие предварительные данные по ВВП, заявили в своем отчете: «Импульс роста Японии в 1 квартале оказался выше прогнозируемого, поскольку мы недооценили влияние восстановления частного потребления и неожиданный скачок расходов компаний, в то время как падение цен на сырьевые товары помогло еще больше сократить растущие расходы страны на импорт. Но более слабый внешний спрос (поскольку зарубежные рынки продолжали замедляться) задержал восстановление экспорта, затормозив общий рост».

Отчет о ВВП еврозоны за 1 квартал 2023 г.

Ожидается, что Евростат объявит данные по ВВП еврозоны в четверг. Аналитики предполагают, что в первом квартале года ВВП остался неизменным в квартальном исчислении и вырос на 1,2% в годовом исчислении.

Аналитики ING не выразили оптимизма в отношении экономики еврозоны в отчете, опубликованном 1 июня. «Рост еврозоны разочаровал в первом квартале. В то время как падение цен на энергоносители и рост заработной платы должны поддерживать потребление, возобновление работы экономики Китая, ужесточение денежно-кредитных условий и надвигающаяся рецессия в США будут сказываться на росте и к концу года приведут экономику к остановке. В основном это касается услуг, которые в настоящее время процветают. Производственный сектор борется с избыточными запасами, в то время как строительству мешают более высокие процентные ставки»,- отметили они в своем отчете.

ИПЦ Китая в мае 2023 г.

Данные по индексу потребительских цен в Китае за май будут последними на неделе. Аналитики прогнозируют, что инфляция останется неизменной на уровне 0,1% в годовом исчислении, но снизится до -0,1% в месячном исчислении. Некоторые экономисты считают, что экономический рост Китая застопорился в последние несколько месяцев после возобновления работы экономики.

Последние данные показали, что безработица среди молодежи в апреле достигла 20%. Комментируя слабые экономические показатели, рыночные аналитики заявили журналистам CNBC: «Отсутствие самоподдерживающегося восстановления в Китае сегодня является в основном циклическим, а не структурным явлением. История показывает, что беспокойство по поводу «японизации» утихнет, как только восстановление станет более прочным».

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